Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: иностранные розничные сети наступают, эстонские не сдаются

Иностранцы, прежде всего литовцы, оказались самыми успешными в бизнесе строительных товаров. В 2015 году литовское предприятие Senukai купила магазины K-rauta. После того, как принадлежащее владельцу торговой сети Maxima литовское предприятие ERMI Group приобрело у MyInvest Estonia Bauhof Group, литовцы держат в бизнесе строительных товаров около 40% рынка.

Вместе с принадлежащим немцам Bauhaus половина местного розничного рынка строительных товаров принадлежит иностранцам.

Большая разница в общении



О чрезвычайном напряжении борьбы между строительными магазинами и большой разнице в традициях бизнеса у южных соседей свидетельствует и то, что, например, литовская Kesko Senukai и латвийская Depo отвечают на запросы СМИ молчанием. Если Depo просто молчит, то Kesko Senukai вежливо сообщает, что не может ответить ни на один вопрос.

В бизнесе супермаркетов эстонцы держат свой флаг заметно выше, до сих пор защищая около 60% рынка. Причем, два крупнейших деятеля, Kaubamaja Grupp и Coop, в последние годы ни на грамм не уступали известной своей агрессивностью Maxima.

Maxima, которая в Литве стоит на первом месте, в Латвии колеблется между первым и вторым местом, в Эстонии должна мириться со второй-третьей позицией. Поскольку цель предприятия — вырасти из регионального в глобальное, достигнутые в Эстонии результаты никак не могли удовлетворить владельцев концерна. Когда некоторое время исполнявший роль временного исполнительного директора Марко Пыдер в начале этого года стал настоящим исполнительным директором, он начал бурные изменения. Сперва растрясли отдел поставок, своим придирчивым и корыстным поведением вызывавший наибольшую головную боль у местных поставщиков, половину из пары десятков работников которого за короткое время уволили. До этого внезапно ушла коммерческий директор Кристина Мустонен, которая проработала на предприятии 11 лет.

Летом Maxima начнет тестировать новый экспресс-магазин. "В этом году мы сосредоточимся на реновации имеющейся торговой площади, так, у нас в Тарту на капитальном ремонте Zeppelini Maxima, в Таллинне обновленную торговую площадь на улице Паэ откроем в июне, магазин в Пыльтсамаа с июля пойдет на ремонт", — сказал Пыдер.

Maxima Grupp входит в группу Vilniaus prekyba, которая является одним из крупнейших концернов розничной торговли в странах Балтии, а также в Центральной и Восточной Европе.

Десять новых супермаркетов



В течение следующих трех-четырех лет финская Prisma планирует открыть в Таллинне и Харьюмаа десять новых супермаркетов. Доля рынка действующей в Таллинне, Тарту и Нарве Prisma с восемью гипрмаркетами сейчас составляет около 8%. "Наш план — войти в число первых по доле рынка, поэтому мы предприняли расширение", — сказал исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин.

Coop, форма собственности которой — товарищество — создает представление о довольно громоздкой цепи руководства, тем не менее заняла агрессивную позицию , исключив то, что продаст хоть кусочек своего бизнеса какой-нибудь большой иностранной корпорации. "Нет! Нет никакой возможности, чтобы что-нибудь такое случилось, — заверил руководитель Coop Яанус Виханд. — У Coop сейчас идут дела очень хорошо, и мы постоянно растем в два-три раза быстрее, чем рынок в целом. Долю рынка мы забираем по большей части именно у принадлежащих иностранному капиталу конкурентов".