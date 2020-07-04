04.07.2020, 12:39

Самый большой выигрыш в истории Эстонии: что можно купить на 10 млн евро? Например, 50 квартир в Старом городе


Анна Теэле Орав
EST
Самый большой выигрыш в истории Эстонии: что можно купить на 10 млн евро? Например, 50 квартир в Старом городе
Foto: Madis Veltman

1 июля в ходе розыгрыша Vikinglotto был сорван джекпот в 10,8 млн евро — крупнейший выигрыш в истории Эстонии! Личности всех людей, ранее сорвавших джекпот, остаются анонимными. Eesti Päevalehelt не знает и личность новоиспеченного миллионера, поэтому пока неизвестно, на что он планирует потратить свои миллионы.

Это не первый раз, когда в этом году в лотерею выиграли большие суммы. В апреле молодая семья из Таллинна выиграла 900 000 евро, а в конце марта выиграла 660 000 евро выиграла бабушка из Пярнумаа, которая как раз потеряла работу из-за коронакризиса.

Но теперь мужчина выиграл в десять раз больше, и теперь входит в 500 богатейших людей Эстонии, занимая 360-361 место. Если бы этот список составлялся по тому, сколько у людей свободных дене на руках, то он бы явно попал в ТОП 10.

10,8 млн евро — это…

  • пачка пятиевровых купюр высотой в 238 метров. Для сравнения, Таллиннская телебашня 314 метров в высоту.
  • стопка монет в два евро на 11,8 км в высоту. Эверест, самая высокая гора в мире, достигает в высоту 8,8 км.
  • столько зарабатывает за час самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 171 миллиард долларов.
  • максимальная зарплата Оття Тяняка за год. Она оценивается в 5-10 млн евро
  • основная зарплата премьер-министра и президента составляет около 6660 евро в месяц, поэтому у них ушло бы 135 лет, чтобы заработать 10,8 млн евро.
  • получая минимальную зарплату (584 евро), на это ушло бы 1636 лет,
  • получая среднюю зарплату (1450 евро), на это ушло бы 756 лет.

Что можно купить на 10,8 млн евро?

  • 2160 тонн эстонской клубники
  • почти 20 млн эскимо
  • 27 000 смартфонов iPhone 7
  • 220 автомобилей Mercedes Benzi C класса
  • 50 двухкомнатных квартир в Старом городе (по средней цене в 200 000 евро)
  • 50 четырехкомнатных частных домов в Нымме или Пирита (по средней цене в 200 000 евро)
  • Мызы Кыуэ и Вихтерпалу. Первая продается за 3,8 млн евро, вторая — за 3,2 млн
  • 5 четырехкомнатных квартир в центре Парижа
  • 10 вилл в итальянской Тоскане
  • около 4000 квартир в эстонской провинции (например, в Кивиыли однокомнатная квартира стоит 2400 евро)
  • 166 205 приемов у психолога (в среднем 65 евро за прием)

Что в Эстонии делали на 10 млн евро?

  • Фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" получил за шесть лет 10 млн евро пожертвований.
  • Государственные расходы на оборону составляют минимум 2% от ВВП, к чему прибавляются расходы на прием войск союзников — в 2020 году это составит около 10,5 млн евро.
  • За последние пять лет Эстония потратила на борьбу с чумой свиней 10 млн евро.
  • Саммый большйо в эстонии теннисный центр от Tallink обошелся в 10 млн евро.
  • Доход Таллиннского порта за первый квартал этого года составил 10 млн евро.
Читайте также: