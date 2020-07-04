Самый большой выигрыш в истории Эстонии: что можно купить на 10 млн евро? Например, 50 квартир в Старом городе

1 июля в ходе розыгрыша Vikinglotto был сорван джекпот в 10,8 млн евро — крупнейший выигрыш в истории Эстонии! Личности всех людей, ранее сорвавших джекпот, остаются анонимными. Eesti Päevalehelt не знает и личность новоиспеченного миллионера, поэтому пока неизвестно, на что он планирует потратить свои миллионы.
Это не первый раз, когда в этом году в лотерею выиграли большие суммы. В апреле молодая семья из Таллинна выиграла 900 000 евро, а в конце марта выиграла 660 000 евро выиграла бабушка из Пярнумаа, которая как раз потеряла работу из-за коронакризиса.
Но теперь мужчина выиграл в десять раз больше, и теперь входит в 500 богатейших людей Эстонии, занимая 360-361 место. Если бы этот список составлялся по тому, сколько у людей свободных дене на руках, то он бы явно попал в ТОП 10.
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Найдено слабое место у коронавируса