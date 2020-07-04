Самый большой выигрыш в истории Эстонии: что можно купить на 10 млн евро? Например, 50 квартир в Старом городе

Это не первый раз, когда в этом году в лотерею выиграли большие суммы. В апреле молодая семья из Таллинна выиграла 900 000 евро, а в конце марта выиграла 660 000 евро выиграла бабушка из Пярнумаа, которая как раз потеряла работу из-за коронакризиса.

Но теперь мужчина выиграл в десять раз больше, и теперь входит в 500 богатейших людей Эстонии, занимая 360-361 место. Если бы этот список составлялся по тому, сколько у людей свободных дене на руках, то он бы явно попал в ТОП 10.

10,8 млн евро — это…

пачка пятиевровых купюр высотой в 238 метров. Для сравнения, Таллиннская телебашня 314 метров в высоту.

стопка монет в два евро на 11,8 км в высоту. Эверест, самая высокая гора в мире, достигает в высоту 8,8 км.

столько зарабатывает за час самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 171 миллиард долларов.

максимальная зарплата Оття Тяняка за год. Она оценивается в 5-10 млн евро

основная зарплата премьер-министра и президента составляет около 6660 евро в месяц, поэтому у них ушло бы 135 лет, чтобы заработать 10,8 млн евро.

получая минимальную зарплату (584 евро), на это ушло бы 1636 лет,

получая среднюю зарплату (1450 евро), на это ушло бы 756 лет.

Что можно купить на 10,8 млн евро?

2160 тонн эстонской клубники

почти 20 млн эскимо

27 000 смартфонов iPhone 7

220 автомобилей Mercedes Benzi C класса

50 двухкомнатных квартир в Старом городе (по средней цене в 200 000 евро)

50 четырехкомнатных частных домов в Нымме или Пирита (по средней цене в 200 000 евро)

Мызы Кыуэ и Вихтерпалу. Первая продается за 3,8 млн евро, вторая — за 3,2 млн

5 четырехкомнатных квартир в центре Парижа

10 вилл в итальянской Тоскане

около 4000 квартир в эстонской провинции (например, в Кивиыли однокомнатная квартира стоит 2400 евро)

166 205 приемов у психолога (в среднем 65 евро за прием)

Что в Эстонии делали на 10 млн евро?