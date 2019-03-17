Самый большой интерес к бесплатным компьютерным курсам проявили пенсионеры

Если человек в возрасте старше 50 лет и его средний доход в месяц был в прошлом году ниже 1291 евро, то он может при поддержке кассы по безработице отточить свои компьютерные навыки. Работающие люди могут пройти различные компьютерные курсы — как для совсем начинающих, так и для специалистов.

По словам инфо-специалистов кассы по безработице люди интересовались, узнавали об организаторах обучения и курсах, люди пенсионного возраста с радостью готовы к новым вызовам, но активнее могли бы быть те люди, которые сегодня чуть старше пятидесяти. Люди в возрасте 50+ заканчивали школу еще тогда, когда компьютеры не использовались ежедневно в работе. На сегодняшний день осталось очень мало таких рабочих мест, на которых можно обойтись без компьютера, поэтому компьютерные навыки крайне необходимы для конкурентоспособности на рынке труда.

Работающих людей от 50 лет до пенсионного возраста, которые получают зарплату ниже средней, в Эстонии насчитывается около 100 000. Информацию о курсах можно получить по адресу www.töötajaõpi.ee. Также на этом сайте можно прочитать истории других людей, которые прошли обучение. Информацию о курсах можно также получить по инфотелефону кассы по безработице 15501.