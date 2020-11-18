Самые востребованные игры для смартфонов — что обеспечило им такую популярность?

Первые игры, появившиеся на мобильных телефонах, были довольно примитивны — например, легендарная игра Snake (”Змейка”). Однако со временем наряду с расширением возможностей телефонов резко выросло и предложение игр. На экраны современных смартфонов помещаются довольно объемные игры, которые на первый взгляд подойдут только для компьютеров или игровых консолей. Какие увлекательные игры могут предложить современные телефоны, и почему они заслужили такую популярность?

”В наши дни наряду с развитием смарт-устройств предложение игр тоже существенно расширилось. Можно сказать, что сейчас на экране смартфона можно играть практически во что угодно — начиная от аутентичных стратегических игр в танки до реалистичной игры в футбол или игры-стратегии. Но важно помнить, что различными играми и их рекламой злоупотребляют мошенники. Поэтому рекомендуем пользователям сохранять бдительность и выбирать игры из безопасного предложения в официальном магазине AppGallery или с помощью специального инструмента поиска Huawei Petal search. Он поможет найти игру на любой вкус, и вы можете быть уверены в том, что скачивать ее действительно безопасно”, — пояснил руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Эстонии Виталий Донской.

В топе популярности — игры в танки

Игры с танками всегда были популярны — начиная с тех времен, когда танки выглядели на экране как игрушки, до наших дней, когда разработчики приложили гигантские усилия, чтобы сделать их максимально реалистичными. К примеру, одной из самых популярных игр в официальном магазине приложений Huawei AppGallery является World of Tanks Blitz MMO. Ее создатели предлагают ”сесть” в один из 350 уникальных и реалистичных танков и принять участие в танковом бою вместе с друзьями или другими игроками со всего мира. Это очень просто — 25 разных локаций и грозные боевые танки. Сейчас эта игра популярна среди более чем 100 миллионов игроков, поэтому вызовов и достойных противников будет достаточно!

Веселая и увлекательная игра на выживание

Это еще одно свидетельство того, что игры для смартфонов развиваются настолько стремительно, что скоро сравняются с играми для персональных компьютеров. Один из новейших примеров — игра Fall Guys Mobile, разработчики которой постарались максимально приблизиться к хиту компьютерных игр этого года Fall Guys: Ultimate Knockout. В мобильной версии игры, как и в ее оригинале, игроки со всего мира соревнуются между собой в ярком, необычном мире. Цель каждого игрока — максимально долго продержаться в игре, которая с каждым новым уровнем все больше усложняется. Наконец лидером становится один игрок, который получает титул победителя. Почему эта игра так интересна? Во-первых, благодаря зачастую непрогнозируемой конкуренции с другими игроками, и во-вторых, вся игра создана как увлекательное приключение с изрядной долей юмора, поэтому в нее не только весело играть, но и хочется посоветовать ее другим.

За рулем роскошного автомобиля

Игры-гонки всегда были популярны, и высокий спрос на них среди пользователей смартфонов — не исключение. Возможно, именно гонки развились в наибольшей степени, поэтому выбрать лучшую игру будет непросто — их предложение действительно широко! Asphalt 9: Legends — Epic Arcade Car Racing Game предлагает разнообразные возможности — игрок может выбрать автомобиль своей мечты и соревноваться с другими гонщиками в разных экзотических точках планеты. Эта игра привлекает не только впечатляющей графикой, но и увлекательной фоновой музыкой, поэтому визг шин автомобилей лучшего мирового класса стал отличным приключением для любителей таких игр.

Футбол на экране телефона

Тем, кто любит футбол и с нетерпением ждет каждый матч, Huawei предлагает игру для смартфонов ”Футбольный кубок — 2020”, которая перенесет игрока прямо в эпицентр игры, предоставляя возможность сыграть на уровне Лиги чемпионов в любой команде мира. Правда разработчики игр предупреждают, что ”Футбольный кубок — 2020” потребует глубоких знаний о футболе и обо всем, что с ним связано, поэтому это настоящий вызов — действительно ли игрок знает о футболе и нюансах этой игры все до мельчайших деталей? Пора это выяснить!

Стратегия: завоевать галактику

Наконец, тем, кто хочет посвятить свободный вечер долгой стратегической борьбе, требующей серьезного планирования, рекомендуем скачать из AppGallery игру Battle for the Galaxy. Это игра-стратегия, где нужно думать не только о том, как построить лучшие и самые продуманные здания, но и о том, как защитить их от противников. Игра также увлекательна тем, что не все получается по плану — неожиданные нападения противника станут настоящим вызовом для игроков, ищущих отличную стратегическую игру.