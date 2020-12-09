Самые необычные приложения в нашем телефоне: от фейковой переписки до лазеров

Осенью часто бывает такое настроение, когда совсем ничего не хочется — ни серьезных занятий, ни игр, ни сериалов. В такие моменты просто тянет лениться и делать что-то ни к чему не обязывающее. Например, попробовать какую-нибудь странную или необычную программку, которой не нужно посвящать много времени. Это удивительно, но именно такие программы действительно существуют и постоянно развиваются. Представляем пятерку самых заслуживающих внимания.

”Необычные или маленькие и забавные приложения — отличный способ поднять настроение, когда ленишься или нет желания браться за серьезные дела. Раньше, когда еще смартфоны не были такими продвинутыми и в них не было приложений, такую развлекательную функцию выполняли различные интернет-сайты. В них постоянно обновлялись коллекции необычных или забавных видео-вставок и игр. Сегодня похожее можно найти в виде приложений, только важно помнить, что под названиями или описаниями забавных программ могут скрываться вирусы, обман или мошенничество. Поэтому искать подобные приложения мы рекомендуем в официальном магазине приложений AppGallery или использовать специальный Huawei плагин Petal search. Этот плагин позволит вам подобрать любое приложение, если оно существует, и проверить безопасность его загрузки. Но для начала мы просто поделимся 5 необычными или забавными приложениями для времяпрепровождения”, — делится руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Эстонии Виталий Донской.

1. Не отрывайте палец от экрана



Тем, кто ищет необычные приложения, предлагаем начать с такого, которое потребует от вас кое-что необычное — приложить палец к экрану и… не отрывать его. Столько, сколько получится, или столько, сколько потребует от вас приложение. Думаете, справились бы? Тогда загрузите приложение Finger on the App из официального Huawei магазина AppGallery. Может прозвучать странно, но когда вы лежите в кровати и ничего не делаете, задача не отрывать палец от экрана телефона может быть даже захватывающей и увлекательной, особенно когда соревнуетесь с другими лентяями со всего мира.

2. Проверьте, суждено ли вашим желаниям сбыться



Что лучше всего нам подходит, когда мы ленимся и считаем свои желания? Приложение, которое ответит, суждено ли нашим желаниям сбыться! Именно такой является программа I Wish. Все, что мы можем в ней сделать, это встретить самые странные существа — вроде лягушки во фраке и очках — и спросить ее, сбудутся ли наши желания. А получив ответ, можем задать новые вопросы или просто ввести то, что хотим, и программа рассчитает процентную вероятность того, сбудется ли это. Фон программы также очень сюрреалистичен, поэтому I Wish — отличный способ провести время, когда ничего не хочется делать.



3. Лазеры!



В официальном Huawei магазине AppGallery можно найти и просто ни к чему не обязывающие программы для времяпрепровождения. Хороший пример: приложение Laser — Simulator. Оно позволит превратить телефон в лазерный меч, протестировать различные цветовые и звуковые эффекты и увидеть, насколько хорошо телефон способен передавать звуки или различные световые импульсы. Например, с помощью этого приложения мы сможем включить стробоскоп, который обычно используется на танцполе, или сверхъяркий фонарик. Хотя приложение очень простое, оно способно удивить тем, насколько реалистично передает лазерный луч как в аудио, так и в видео.

4. Создайте фейковую переписку



Вы поклонник фотографий или снимков экрана, на которых другие меняют или создают невероятный и забавный контент в социальных сетях? Сейчас такие можете создавать и вы! Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение Fake Chat Messenger — Fake Conversation Messenger — и проявить фантазию. В этой программе мы можем выбрать фотографии профилей людей, участвующих в переписке, и создать беседу совершенно самостоятельно. Таким образом, бездельничая дома и желая пошутить, можно создать фейковую переписку между друзьями и поделиться ею, а затем наблюдать за реакцией других, когда раскроем, что это было просто приложение. Чтобы попробовать самим, достаточно посетить Huawei магазин AppGallery и загрузить Fake Chat Messenger.



5. Для любителей запутанных проводов



Есть два типа людей — те, кто любит распутывать запутанные провода, и те, кто хватается за голову, когда их видят. Если относите себя к тем, кто всегда готов распутать запутанные провода, перенесите это развлечение и в программу Tangle it 3D — Color Hoop. Здесь придется приложить немало усилий, разгадывая множество разных головоломок, основанных на принципе переплетенных проводов. Если вы ленитесь, не хотите заниматься чем-то серьезным, то приложение Tangle it 3D точно поможет хорошо скоротать время.

