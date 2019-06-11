Самую дорогую картину в мире — ”Спаситель мира” Леонардо да Винчи — нашли на яхте саудовского принца

По состоянию на 26 мая, яхта Serene находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию кораблей.

Газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины ”Спаситель мира” после ее продажи на аукционе Christieʼs в 2017 году. Издание отмечало, что полотно планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, но этого не произошло. В Christieʼs сообщили, что передали картину ее владельцу, не раскрывая его имени. По данным NYT, произведением владеет Мухаммед бин Салман.

Картину ”Спаситель мира” в 2017 году продал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Сам бизнесмен приобрел ее в 2013 году за 127 с половиной миллионов долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев подал в суд на Бувье, заявив, что тот продал полотно на 40 миллионов долларов дороже, чем купил сам.

Картина ”Спаситель мира”, по мнению экспертов, была написана ориентировочно в 1500 году. В XVIII веке полотно пропало, а в 1900 году его продали как работу одного из последователей да Винчи. После реставрации 2007 года несколько экспертов заявили, что ”Спасителя мира” написал сам художник. При этом эксперты в Лувре по-прежнему считают картину мастерской да Винчи, а не одного художника.