Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

В среду, 7 августа, Samsung представил свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. Презентация устройств проходила в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на официальном сайте компании.

Первая модель получила самую большую диагональ экрана среди всех Galaxy Note — 6,8 дюймов, диагональ Galaxy Note 10 — 6,3 дюймов.

Note 10+ имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объективом 12 Мп, а также 3D камеру и фронтальную камеру разрешением 10 Мп. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры кроме 3D.

Оперативная память Note 10+ составит 12 Гб, Note 10 — 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, соответственно. Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме — батарею можно зарядить полностью за полчаса.