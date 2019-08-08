Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил новые флагманы в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил новые флагманы в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
В среду, 7 августа, Samsung представил свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. Презентация устройств проходила в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на официальном сайте компании.
Первая модель получила самую большую диагональ экрана среди всех Galaxy Note — 6,8 дюймов, диагональ Galaxy Note 10 — 6,3 дюймов.
Note 10+ имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объективом 12 Мп, а также 3D камеру и фронтальную камеру разрешением 10 Мп. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры кроме 3D.
Оперативная память Note 10+ составит 12 Гб, Note 10 — 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, соответственно. Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме — батарею можно зарядить полностью за полчаса.
В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность. ”Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру”, — отметил президент и глава подразделения IT & Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко. Во время презентации он также обратил внимание на то, что в новых смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства (в 2016 году компании пришлось снимать с производства Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторами: батареи сильно перегревались и иногда возгорались).
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