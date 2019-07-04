Самая масштабная утечка данных из эстонского интернет-магазина: личные данные 14 000 эстоноземельцев оказались в открытом доступе

Данные были опубликованы как обычный текстовый файл, их можно было легко найти через поиск в Google.

Руководитель управляющего интернет-магазином предприятия сначала сообщил, что утечка данных не могла произойти, но позже признал ее наличие.

Файл с личными данными на данный момент уже удален из интернета.