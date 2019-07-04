04.07.2019, 09:51

Самая масштабная утечка данных из эстонского интернет-магазина: личные данные 14 000 эстоноземельцев оказались в открытом доступе

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rus.delfi.ee
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Häkker stock
Foto on illustreerivFoto: Mana Kaasik

Вчера до половины третьего в интернете в свободном доступе была база данных эстонского интернет-магазина Charlot (charlot.ee), которая содержала личные данные около 14 000 эстонских пользователей, пишет Geenius.

Данные были опубликованы как обычный текстовый файл, их можно было легко найти через поиск в Google.

Руководитель управляющего интернет-магазином предприятия сначала сообщил, что утечка данных не могла произойти, но позже признал ее наличие.

Файл с личными данными на данный момент уже удален из интернета.

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