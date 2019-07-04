04.07.2019, 09:51
Самая масштабная утечка данных из эстонского интернет-магазина: личные данные 14 000 эстоноземельцев оказались в открытом доступе(10)
Вчера до половины третьего в интернете в свободном доступе была база данных эстонского интернет-магазина Charlot (charlot.ee), которая содержала личные данные около 14 000 эстонских пользователей, пишет Geenius.
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