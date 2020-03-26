Салоны красоты и парикмахерские правительство не закрыло. Работники в панике и просят помощи профсоюзов

Кескюла указывает, что, безусловно, есть и те поставщики услуг, которые сегодня хотят продолжать, даже если они боятся за свое здоровье и здоровье клиентов. Это фирмы из одного человека и FIE, к которым ни одна из до сих пор принятых правительством мер не применяется. "Безусловно, еще есть и наглые поставщики услуг, которые просто хотят заработать денег и переманить чужих клиентов, но преобладающая часть сектора ответственные и в панике", — говорит Кескюла.

В предлагающих услуги красоты салонах, по словам Кескюла, местами открывается неутешительная картина. Мастера красоты обращались к ней и описывали, что поскольку мастер должен очищать поверхности перед клиентом, жидкость для мытья окон налита в бутылки из-под дезинфицирующего средства, потому что нужное средство закончилось. Один импортер брендов красоты якобы нашел в этом возможность для заработка денег и просит за 5 литров вместо обычных 10 евро 80 евро.

"Мы можем протирать тряпками и брызгать, но это не означает, что вирус не распространяется. Речь идет о капельной инфекции. Стоматологи прекратили работу, эстетическая медицина закрыта. А нас не закрыли. Клиент лежит, дышит, говорит. Микробы и вирусы распространяются. Многие наши мастера красоты не слушали лекции по гигиене и микробиологии. Их часто нет и в учебных программах", — отмечает Кескюла.

Да, представители сектора хотят, чтобы правительство приняло решение и закрыло и салоны красоты и парикмахерские.

"Мы выдержим. Почему нужно отдавать предпочтение услугам красоты? Принимающие решения боятся, что им будет негде подстричься? Они не потерпят, пока чрезвычайное положение закончится? Мы получаем очень много подписей в поддержку закрытия", — говорит Кескюла и отмечает, что, к сожалению, до сих пор есть и большое количество клиентов, которые давят, мол, почему их обычный косметолог или парикмахер не работает.

"В то же время мы должны говорить и о русских людях, которые живут в параллельном мире и не осознают серьезности положения", — говорит Кескюла, что когда их призыв прочитали русскоязычные предприниматели и работники сферы, то полученные в ответ письма местами были настолько оскорбительными, что с ними свободно можно было бы обращаться к юристу.