26.03.2020, 13:33

Салоны красоты и парикмахерские правительство не закрыло. Работники в панике и просят помощи профсоюзов

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"Русские живут в параллельном мире"
Танель Саарманн
EST 58
Ripsmepikendused ja kulmude värvimine
Ripsmepikendused ja kulmude värvimineFoto: Argo Ingver

Вчера основатель приложения FINDE сообщил, что есть опасность, что сфера услуг красоты переедет в подполье, если правительство решит закрыть заведения. А профсоюзы красоты сердиты, потому что призыв держать открытыми салоны красоты и парикмахерские безответственен. Союзы также не понимают, почему правительство не дало распоряжения закрыть салоны, пишет Ärileht.

В Эстонии есть студия услуг красоты с несколькими салонами, которая во время чрезвычайного положения приглашает клиентов на бесплатные процедуры. На такие, которые, среди прочего, повышают иммунитет. Член правления Эстонского союза косметологов (MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit) Пирет Кескюла говорит, что они недавно начали получать обращения паникующих работников, где говорилось, что их вынуждают работать в этом салоне.

"Это для нас было шоком. Приходили отчаянные просьбы о помощи, чтобы мы сделали что-нибудь. Владелец только рекламирует. Рядом одновременно четыре клиента, и ими занимается один работник. У них там нет времени дезинфицировать. Мы подали заявление в полицию", — говорит Кескюла. Они ждут еще подобных обращений.

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Если по обычной логике каждое предприятие и сектор должны хотеть, чтобы им позволили работать и зарабатывать деньги, то во время чрезвычайного положения, особенно в свете новостей последних дней, многим стало понятно, что близких контактов следует избегать любой ценой. Вчера пришло сообщение о частичном закрытии торговых центров. Тамошние салоны также получили распоряжение закрыться. Наконец-то, говорит Кескюла. В то же время этот запрет не действует для отдельно стоящих салонов красоты и парикмахерских.

"Мы ждем решения, что их тоже следует закрыть. Это рассадник вирусов. Один косметолог только что сообщил, что заразился и, может быть, неделями заражал своих клиентов", — говорит Кескюла.

Кескюла указывает, что, безусловно, есть и те поставщики услуг, которые сегодня хотят продолжать, даже если они боятся за свое здоровье и здоровье клиентов. Это фирмы из одного человека и FIE, к которым ни одна из до сих пор принятых правительством мер не применяется. "Безусловно, еще есть и наглые поставщики услуг, которые просто хотят заработать денег и переманить чужих клиентов, но преобладающая часть сектора ответственные и в панике", — говорит Кескюла.

В предлагающих услуги красоты салонах, по словам Кескюла, местами открывается неутешительная картина. Мастера красоты обращались к ней и описывали, что поскольку мастер должен очищать поверхности перед клиентом, жидкость для мытья окон налита в бутылки из-под дезинфицирующего средства, потому что нужное средство закончилось. Один импортер брендов красоты якобы нашел в этом возможность для заработка денег и просит за 5 литров вместо обычных 10 евро 80 евро.

"Мы можем протирать тряпками и брызгать, но это не означает, что вирус не распространяется. Речь идет о капельной инфекции. Стоматологи прекратили работу, эстетическая медицина закрыта. А нас не закрыли. Клиент лежит, дышит, говорит. Микробы и вирусы распространяются. Многие наши мастера красоты не слушали лекции по гигиене и микробиологии. Их часто нет и в учебных программах", — отмечает Кескюла.

Да, представители сектора хотят, чтобы правительство приняло решение и закрыло и салоны красоты и парикмахерские.

"Мы выдержим. Почему нужно отдавать предпочтение услугам красоты? Принимающие решения боятся, что им будет негде подстричься? Они не потерпят, пока чрезвычайное положение закончится? Мы получаем очень много подписей в поддержку закрытия", — говорит Кескюла и отмечает, что, к сожалению, до сих пор есть и большое количество клиентов, которые давят, мол, почему их обычный косметолог или парикмахер не работает.

"В то же время мы должны говорить и о русских людях, которые живут в параллельном мире и не осознают серьезности положения", — говорит Кескюла, что когда их призыв прочитали русскоязычные предприниматели и работники сферы, то полученные в ответ письма местами были настолько оскорбительными, что с ними свободно можно было бы обращаться к юристу.

России ведь все хорошо, и они смотрят тамошние каналы. Говорят, мол, почему мы хотим оставить их без куска хлеба. Среди них также много тех, кто ведет бизнес "по-черному". — говорит Кескюла.

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