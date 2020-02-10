Сальмонеллез в литовской Maxima мог появиться из-за коронавируса в Китае

"Уже две недели назад мы видели, что в литовских магазинах свинину стали продавать с 40% скидкой, обычная наценка составляет 10–15%. Мы посмотрели — мясо из Дании и Франции", — сказал Чепкаускас и прогнозировал, что в ближайшие 2-3 месяца цена на свинину будет падать, поскольку ее нельзя будет вывозить в Китай.

Эксперт назвал еще одну группу товаров, где будут снижаться цены — сообщалось о том, что Польша испытывает трудности с экспортом молочки в Китай. В молочном секторе 30% экспорта Польши идет в Китай.

"Конечно, снизятся цены и на те молочные товары, которые экспортировали в Китай. Это товары, которые прошли термическую обработку, сливочное масло. Это уже видно и в наших магазинах. Впервые за несколько лет пачку масла продают дешевле чем за евро", — он сказал, что торговцы не будут снижать цены, а будут проводить акции.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), провела проверку мяса по просьбе компании Maxima, обнаружила загрязнение и зафиксировала недостатки в сфере отслеживания такой продукции.

"После проверок мы можем констатировать, что инспекторы обнаружили загрязнения, зафиксированы недостатки в сфере отслеживания такой продукции. Компания Maxima не предоставила документы, доказывающие, что такую продукцию отслеживают", — сказал журналистам заместитель главы ГПВС Мантас Сташкявичюс.

"Это три партии мяса, около 20 тонн. (…) Во время проверки в одном из мест переработки, мы установили, что полученное мясо и производимый продукт не соответствуют. Значит, они получают больше, а производят меньше. Есть несоответствия между количеством доставленной и произведенной продукцией", — прибавил он.

"Мы провели немало лабораторных исследований на протяжении всего этапа — привоза мяса, его нарезки, транспортировки, будут предприняты соответствующие меры. Все можно идентифицировать, когда будут выводы протоколов лабораторных исследований, когда узнаем, откуда пришел патоген", — сказал Сташкявичюс.

По его словам, результаты первых исследований появятся в конце этой недели. Он заметил, что служба не получала информации и жалоб от жителей на заражение сальмонеллезом.

Он прибавил, что Maxima знала о небезопасности продукции уже 3 февраля, но молчала. Напомним, что 7 февраля Maxima остановила торговлю свежим мясом, поскольку возникли сомнения в его качестве.

"Maximа хотела убедиться в том, что результаты исследований появляются через 4–5 дней", — рассказала представитель сети Эрнеста Дапкене.