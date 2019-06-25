25.06.2019, 14:30

Saku выходит на новый рынок напитков: в продажу поступили натуральные лимонады без Е-добавок


rus.delfi.ee
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SAKU ÕLLETEHAS
SAKU ÕLLETEHASFoto: Karin Kaljuläte

Концерн Carlsberg вывел на рынок изготовленный по новой технологии прохладительный напиток Barley Bros. Одним из первых пилотных рынков для нового напитка стала Эстония, где натуральный лимонад без добавленного сахара и E-добавок будет продавать Сакуский пивоваренный завод.

”Потребление напитков с высоким содержанием сахара и высокой энергетической ценностью во всем мире показывает тенденцию спада, а покупатели все больше ценят полезные для здоровья и натуральные продукты, — сказал член правления Сакуского пивоваренного завода Яан Хярмс. — Предлагая потребителям альтернативу традиционным прохладительным напиткам и продукции с сахарозаменителями концерн Carlsberg разработал новый, сваренный из ячменного солода, лимонад, который не содержит добавленного сахара и консервантов”.

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По словам Хярмса Эстония стала одой из первых стран в мире, в которых ведущий мировой производитель напитков Carlsberg уверенно выходит на рынок прохладительных напитков. ”Эстония наряду с Латвией, Литвой, Россией и Францией стала пилотным рынком, на котором в лице Barley Bros потребителям представят более полезную альтернативу обычным соковым и прохладительным напиткам”, — отметил он.

По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода, новая категория продукции является знаковой не только для Carlsberg, но и для Сакуского пивоваренного завода, который впервые в качестве производителя напитков уверенно выходит на рынок прохладительных напитков.

”Сакуский пивоваренный завод на протяжении более 25 лет оставался основоположником и пионером в секторе пивоварения в Эстонии. Теперь мы делаем подобный шаг и на рынке прохладительных напитков, — сказал Яан Хярмс. — Поскольку также как и в остальной Европе на эстонском рынке напитков правят тенденции в пользу натуральных и полезных напитков, мы уверены, что эстонские потребители положительно примут новый, отличающийся от других, натуральных прохладительный напиток”.

В Эстонии продаются прохладительные напитки Barley Bros двух вкусов: ”Ягоды и розмарин” и ”Бузина и лайм”. Напитки сварены из воды и ячменного солода с добавлением сока и природных экстрактов. Прохладительные напитки Barley Bros продаются в стеклянной таре объемом 0,33l и банках объемом 0,5 л.

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