Saku выходит на новый рынок напитков: в продажу поступили натуральные лимонады без Е-добавок

КонцернCarlsberg вывел на рынок изготовленный по новой технологии прохладительный напиток Barley Bros. Одним из первых пилотных рынков для нового напитка стала Эстония, где натуральный лимонад без добавленного сахара и E-добавок будет продавать Сакуский пивоваренный завод.
”Потребление напитков с высоким содержанием сахара и высокой энергетической ценностью во всем мире показывает тенденцию спада, а покупатели все больше ценят полезные для здоровья и натуральные продукты, — сказал член правления Сакуского пивоваренного завода Яан Хярмс. — Предлагая потребителям альтернативу традиционным прохладительным напиткам и продукции с сахарозаменителями концерн Carlsberg разработал новый, сваренный из ячменного солода, лимонад, который не содержит добавленного сахара и консервантов”.
По словам Хярмса Эстония стала одой из первых стран в мире, в которых ведущий мировой производитель напитков Carlsberg уверенно выходит на рынок прохладительных напитков. ”Эстония наряду с Латвией, Литвой, Россией и Францией стала пилотным рынком, на котором в лице Barley Bros потребителям представят более полезную альтернативу обычным соковым и прохладительным напиткам”, — отметил он.
По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода, новая категория продукции является знаковой не только для Carlsberg, но и для Сакуского пивоваренного завода, который впервые в качестве производителя напитков уверенно выходит на рынок прохладительных напитков.
”Сакуский пивоваренный завод на протяжении более 25 лет оставался основоположником и пионером в секторе пивоварения в Эстонии. Теперь мы делаем подобный шаг и на рынке прохладительных напитков, — сказал Яан Хярмс. — Поскольку также как и в остальной Европе на эстонском рынке напитков правят тенденции в пользу натуральных и полезных напитков, мы уверены, что эстонские потребители положительно примут новый, отличающийся от других, натуральных прохладительный напиток”.
В Эстонии продаются прохладительные напитки Barley Bros двух вкусов: ”Ягоды и розмарин” и ”Бузина и лайм”. Напитки сварены из воды и ячменного солода с добавлением сока и природных экстрактов. Прохладительные напитки Barley Bros продаются в стеклянной таре объемом 0,33l и банках объемом 0,5 л.
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