Saku выходит на новый рынок напитков: в продажу поступили натуральные лимонады без Е-добавок

”Потребление напитков с высоким содержанием сахара и высокой энергетической ценностью во всем мире показывает тенденцию спада, а покупатели все больше ценят полезные для здоровья и натуральные продукты, — сказал член правления Сакуского пивоваренного завода Яан Хярмс. — Предлагая потребителям альтернативу традиционным прохладительным напиткам и продукции с сахарозаменителями концерн Carlsberg разработал новый, сваренный из ячменного солода, лимонад, который не содержит добавленного сахара и консервантов”.

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По словам Хярмса Эстония стала одой из первых стран в мире, в которых ведущий мировой производитель напитков Carlsberg уверенно выходит на рынок прохладительных напитков. ”Эстония наряду с Латвией, Литвой, Россией и Францией стала пилотным рынком, на котором в лице Barley Bros потребителям представят более полезную альтернативу обычным соковым и прохладительным напиткам”, — отметил он.



По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода, новая категория продукции является знаковой не только для Carlsberg, но и для Сакуского пивоваренного завода, который впервые в качестве производителя напитков уверенно выходит на рынок прохладительных напитков.