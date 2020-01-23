Saku теперь продает пиво Carlsberg в инновационном экологичном блоке

”Будучи ведущим мировым производителем, в качестве одной из главных целей Carlsberg поставил перед собой задачу использовать инновационные решения для поддержания экологической устойчивости и уменьшения экологического следа, — прокомментировал член правления предприятия Saku Õlletehas Яан Хярмс. — Одним из наиболее ощутимых примеров таких инноваций является представленный в 2018 году мультипак Snap Pack, который в марте появится и в магазинах Эстонии”.

Согласно расчетам Carlsberg, благодаря началу применения клеевого крепления использование пластика по сравнению с нынешним способно уменьшиться на 76 процентов, т.е. в количественном эквиваленте на 1200 тонн в год.

”В расчете по всему концерну Carlsberg Group, данный объем будет соответствовать количеству вплоть до 60 миллионов полиэтиленовых пакетов в год, — описывает Яан Хярмс. — Помимо уменьшения экологического следа, дополнительное положительное влияние начала использования инновационного крепления тары также позволит уменьшить объемы выбросов CO2 при производстве и уменьшит потребность концерна в использовании ископаемого топлива при упаковке”.