Saku теперь продает пиво Carlsberg в инновационном экологичном блоке

Основанная на клее технология Snap Pack, позволяющая удерживать банки вместе без использования пластика, на прошедшей в 2018 году в Нюрнберге Церемонии награждения за инновации в области производства напитков (World Beverage Innovation Awards (WBIA)) была удостоена премии в области социальной ответственности и устойчивого развития, а на прошедшем в прошлом году ведущем международном фестивале творчества ”Каннские львы” (Cannes Lions) концерн Carlsberg за вклад в содействие устойчивому развитию был награжден Серебряным львом. В сетях розничной продажи Эстонии состоящие из шести 0,5-литровых банок мультипаки Carlsberg с креплением Snap Pack появятся в марте.

Помимо инновационных мультипаков, Carlsberg в рамках своей программы устойчивого развития Together Towards Zero применяет и другие производственные инновации, которые можно обнаружить и на изделиях, продаваемых в Эстонии. Так, например, на этикетках бутылок используется более экологичная краска, а с бутылками используются удаляющие кислород пробки, позволяющие дольше сохранять вкусовые свойства напитка. Прошедшей осенью Carlsberg представил два новых прототипа бутылок Green Fiber Bottle, которые являются первыми подходящими для хранения пива бутылками, на сто процентов изготовленными из натуральных и повторно используемых деревянных волокон.

Сакуский пивоваренный завод, который в этом году отмечает свой 200-й юбилей, в качестве члена концерна Carlsberg Group также стремится в ходе своей деятельности всячески способствовать достижению целей по устойчивому развитию всего концерна. Например, в начале 2019 года завод начал разливать все напитки, выпускаемые под зонтичным брендом Saku, в новые повторно используемые стеклянные бутылки, вес которых на 20 граммов меньше предыдущих. В производственных процессах Сакуский пивоваренный завод использует электричество, которое на сто процентов получают из возобновляемых источников, а общей целью как самого предприятия, так и всего концерна Carlsberg, является достижение полностью углеродно-нейтрального производства к 2030 году.