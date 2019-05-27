27.05.2019, 20:30

Saku обещает сделать стоимость ящика пива всего на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии

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rus.delfi.ee
EST
saku originaal
saku originaalFoto: Andres Putting

Очень вероятно, что уже 1 июля на судах Tallink можно будет купить алкогольные напитки по более низкой цене, чем ранее. На берегу покупатели крупных магазинов снижение акцизов ощутят через неделю.

"Если Рийгикогу примет закон, снижающий акцизы на алкоголь, то Tallink обещает снизить цены сразу же, с 1 июля 2019 года, с выходом первого судна”, — сказал руководитель судовладельческой компании Пааво Ныгене.

По заверению пивоваров Saku, для перехода в эстонских магазинах на более низкие цены потребуется от недели до одного месяца. ”Я думаю, что июль будет по погоде благоприятным, чтобы цены опустились быстрее”, — сказал директор Сакуского пивзавода Яан Хярмс. ”В крупные магазины мы возим пиво 1-2 раза в неделю, а это означает, при условии хороших продаж, снижение цен в течение недели”.

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Пока новые ставки акциза не утверждены, о конкретной цене бутылки пива Хярмс говорить не пожелал. ”Когда у нас в руках будет проект документа, мы сможем вычислить новые цены и сообщить их покупателю еще до того, как закон пройдет в Рийгикогу третье чтение, — пообещал Хярмс. — Мы не считаем необходимым опускать цены ниже латвийских, нас устроит, если ящик пива будет стоить в Эстонии на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии”.

Напомним, что министр финансов Эстонии Мартин Хельме сегодня подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.

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