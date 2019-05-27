Saku обещает сделать стоимость ящика пива всего на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии

"Если Рийгикогу примет закон, снижающий акцизы на алкоголь, то Tallink обещает снизить цены сразу же, с 1 июля 2019 года, с выходом первого судна”, — сказал руководитель судовладельческой компании Пааво Ныгене.

По заверению пивоваров Saku, для перехода в эстонских магазинах на более низкие цены потребуется от недели до одного месяца. ”Я думаю, что июль будет по погоде благоприятным, чтобы цены опустились быстрее”, — сказал директор Сакуского пивзавода Яан Хярмс. ”В крупные магазины мы возим пиво 1-2 раза в неделю, а это означает, при условии хороших продаж, снижение цен в течение недели”.

Пока новые ставки акциза не утверждены, о конкретной цене бутылки пива Хярмс говорить не пожелал. ”Когда у нас в руках будет проект документа, мы сможем вычислить новые цены и сообщить их покупателю еще до того, как закон пройдет в Рийгикогу третье чтение, — пообещал Хярмс. — Мы не считаем необходимым опускать цены ниже латвийских, нас устроит, если ящик пива будет стоить в Эстонии на 1,5-2 евро дороже, чем в Латвии”.

Напомним, что министр финансов Эстонии Мартин Хельме сегодня подтвердил, что правительство решило снизить алкогольный акциз на 25 процентов.