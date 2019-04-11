Saku начинает разливать Originaal в более легкие бутылки

”Переход на новые бутылки — крупнейшая инвестиция Saku за последние два года, — прокомментировал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. — Всего в новые технологии и упаковки мы инвестировали более 1,6 миллиона евро”.

В сравнении с прежними бутылками, которые на заводе Saku стали использовать десять лет назад, новая бутылка немного выше и на 20 граммов легче. ”Это значит, что разница в весе бутылок составляет 6%. Учитывая весь производственный цикл и срок службы бутылок, это важная инвестиция — в том числе с точки зрения ценовой эффективности и экологии”, — добавил Хярмс.

”Новые более элегантные форму и дизайн получат наш представительский бренд Saku Originaal и возвращающийся в ассортимент безалкогольный Saku Originaal Alkoholivaba, а также сорта Hele, Tume, Porter, Pilsner, Dublin, Manchester и Mõdu”, — отметил член правления Saku Õlletehas.

Напитки под брендом Saku в новых бутылках поступят на прилавки в конце апреля — начале мая и постепенно заменят продукты в старых бутылках.