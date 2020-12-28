Сайт "Деловых ведомостей" не работает из-за кибератаки

Экономическое издание Äripäev сообщает, что на их порталы была совершена кибератака.
"Сегодня была совершена DDOS-атака на портал dv.ee, из-за которой стал временно недоступен наш сайт и другие сайты концерна Äripäev", — написали "Деловые ведомости" в Facebook. По словам IT-руководителя Äripäev Тоомаса Йыги, речь идет о масштабной атаке. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Эстонии можно было снова пользоваться нашими услугами", — сказал он. По словам Йыги, сообщение об инциденте будет передано во все соответствующие ведомства Эстонии, а также нашему партнеру по кибербезопасности в материнской компании Bonnier Group.
"Мы работаем над восстановлением работы сайтов и сообщим, как только она будет восстановлена", — резюмирует "ДВ".
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