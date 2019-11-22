22.11.2019, 14:29

Сага с листерией продолжается: M.V.Wool утверждает, что Ветеринарно-пищевой департамент нарушил важное правило

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комментарий департамента
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AS M.V.Wool kalatööstus Harkus
AS M.V.Wool kalatööstus HarkusFoto: Sven Arbet

23 октября Ветеринарно-пищевой департамент взял на фабрике M.V.Wool в Харку позитивную пробу на листерию, но до сих пор не брал повторные пробы, как того требуют в случае позитивной находки нормы пищевой гигиены, утверждает предприятие. M.V.Wool подчеркивает, что после 23 октября департамент не взял на фабрике в Харку вообще ни одной пробы.

”Приоритетом Ветеринарно-пищевого департамента является безопасность продуктов питания. Повторные пробы взяты не были — тем самым департамент подтверждает безопасность продукции. С апреля 2019 года в ходе контрольных замеров на M.V.Wool не было выявлено ни одного результата, превышающего предельную норму в 100 единиц (Lm (КОЕ/г)), а единичные находки были ниже 10 единиц. В итоге возникает вопрос, действительно ли целью департамента является пищевая безопасность, или речь идет о серьезном вмешательстве в хозяйственную деятельность предприятия”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

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В этом году в Эстонии было отмечено 15 случаев заболевания листериозом, но вызванных генотипом, найденным на фабрике M.V.Wool, среди них не выявлено, отмечает предприятие. Ветеринарно-пищевой департамент также подтвердил в СМИ, что поступающая потребителям продукция безопасна, и в Эстонии в этом году не было ни одного случая заболевая штаммом ST1247, связанным с M.V.Wool.

”Взятые на M.V.Wool непосредственно после масштабной стерилизации пробы не показали наличия бактерии листерия. В пробах, взятых два дня спустя, присутствовала бактерия из закупленной свежей рыбы, что подтвердили Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент. В течение месяца департамент не взял на фабрике M.V.Wool ни одной дополнительной пробы на листерию. Последние взятые 23 октября пробы еще не секвенированы и до сих пор нет сведений, о каком именно штамме бактерии идет речь”, — добавил Ветевоол.

На круглом столе, состоявшемся 29 октября в Министерстве по делам сельской жизни, Департамент здравоохранения и Ветеринарно-пищевой департамент подтвердили, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного бактерией ST1247, можно сделать вывод об адекватности принятых M.V.Wool мер, утверждает предприятие. Таким образом, сегодня не существует реальной угрозы здоровью и жизни людей со стороны штамма ST1247, подчеркивает M.V.Wool.

13 ноября компания M.V.Wool представила Ветеринарно-пищевому департаменту план действий, который предусматривает приостановку производства на фабрике в Харку с 15 января 2020 года, а на фабрике в Вихтерпалу с 5 февраля 2020 года. План предусматривает уведомление клиентов, как минимум, за один месяц и приостановку поставки некоторых товаров в течение указанного периода времени.

M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен.

Предприятие утверждает, что с 25 сентября 2019 года сотрудничество M.V.Wool с Ветеринарно-пищевым департаментом было односторонним: они предлагали департаменту различные решения, но департамент лишь выписывает фирме предписания и представляет общественности ошибочные утверждения.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента (Veterinaar- ja toiduamet — VTA) комментируя вышеизложенное, сказал, что в отношении листерии на предприятии действует нулевая толерантность. Это означает, что бактерий листериоза в выходящей с предприятия продукции быть не должно.

"Предприятие само ежедневно берет с каждой партии продукции анализы и отправляет департаменту для сведения их результаты", — пояснил пресс-секретарь.

Представитель VTA добавил, что департамент обнаружил 23 октября уже после мероприятий по уборке на заводах компании M.V.Wool бактерии листерии как в продукции, так и месте производства. Это показало, что очистка была недостаточной. Последующие пробы в этих процедурах не требуются. Департамент примет решение в части касающихся предприятия мер в ближайшее время.

"Напоминаем, что за обеспечение безопасности пищи отвечает обработчик. Направляемый на рынок продукт должен быть безопасен для здоровья людей и отвечать всем требованиям", — подчеркивает сотрудник департамента.

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