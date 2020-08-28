28.08.2020, 19:01

С завтрашнего дня в Харьюмаа запрещается ночная продажа алкоголя, с понедельника — еще в трех уездах

 (13)
EST 11
Pubid ja baarid vanalinnas
Pubid ja baarid vanalinnasFoto: Rauno Volmar

С завтрашнего дня, 29 августа, полиция ограничивает ночную продажу алкоголя в Харьюмаа, а с понедельника, 31 августа, ограничение вступает в силу также в Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа. Помимо этого, ограничение на ночную продажу алкоголя продолжит действовать в Тартумаа.

Распоряжением руководителя Пыхьяской префектуры полиции розничная продажа алкоголя запрещается в Харьюмаа с 23:00 до 06:00. Ограничение будет действовать до изменения распоряжения, но, по первоначальной оценке, это краткосрочный запрет, продолжительность которого во многом будет зависеть от отношения самих людей, а также от их поведения и выполнения требования рассредоточения. Полиция и Департамент здоровья будут пересматривать необходимость ограничения раз в неделю.

”По оценке Департамента здоровья, с точки зрения распространения инфекционных заболеваний и принимая во внимание численность населения и плотность застройки, Таллинн является регионом с самым высоким риском в Эстонии. По данным Департамента здоровья на утро сегодняшнего дня, в Харьюмаа активен 61 случай заболевания, и, по оценке департамента, часть заболевших в Харьюмаа заразились напрямую в развлекательных заведениях или были заражены посетителями заведений, где принято употреблять алкоголь. Выпив, у людей теряется привычное чувство опасности — они не держат дистанцию, громко разговаривают, находясь близко друг к другу, и вероятность передачи болезни очень высока”, — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яяни.

Руководитель Лыунаской префектуры полиции Валло Коппел сказал, что так как перед началом учебного года в Тарту прибывают учащиеся из разных регионов (в том числе из-за рубежа), где эпидемиологическая ситуация скорее ухудшилась, то на этой неделе невозможно отказаться от установленного 7 августа ограничения на продажу алкоголя. По его словам, ограничения продолжат действовать и, совместно с Департаментом здоровья, ситуация снова будет проанализирована в ближайшую пятницу.

”Кроме того, в связи с соревнованиями по ралли в Тартумаа и Юго-Восточной Эстонии на следующей неделе, ожидается, что тысячи людей прибудут в Эстонию из различных регионов, где высок коэффициент инфицированных на 100 000 человек. Для защиты здоровья участников, организаторов, зрителей и местных жителей и для предотвращения распространения вируса, устанавливаем с понедельника, 31 августа, ограничение на ночную продажу алкоголя также в Пылвамаа, Вырумаа и Валгамаа”, — объяснил свое решение руководитель Лыунаской префектуры полиции.

Ограничение на продажу алкоголя в ночное время на юго-востоке Эстонии действует с 31 августа до утра 7 сентября.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: