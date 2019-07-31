С завтрашнего дня можно будет покупать билеты онлайн за деньги на своей карточке Elron

”С четверга, 1 августа, мы обеспечим железнодорожным пассажирам возможность создавать свои учетные записи на домашней странице Elron, что упростит управление проездными карточками, а также позволит оплачивать приобретенные в интернете билеты деньгами на проездной карточке. Если до настоящего времени, из соображений безопасности, деньги на проездной карточке Elron можно было использовать только для покупки билета в поезде, то отныне при наличии учетной записи пользователя это можно будет делать также в интернете, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. — Учетная запись не персонализирована, благодаря чему адреса электронной почты будет достаточно”.

Обновление также облегчит управление различными проездными карточками.

”К учетной записи можно привязать различные проездные карточки и дать им персональные названия. Таким образом, если в семье есть несколько проездных карточек, родители смогут, зайдя в учетную запись, положить на карточку своего ребенка деньги или купить билеты без необходимости всякий раз вводить номер карточки”, — уточнил Конго.

Посредством учетной записи пользователя можно будет удобно просматривать активные билеты и историю покупок, класть деньги на карточку, а также отображать с целью контроля QR-коды билетов, купленных на адрес электронной почты. Свою учетную запись можно создать на странице системы продажи билетов elron.pilet.ee, для чего следует кликнуть мышкой на ссылку ”Создать учетную запись”, расположенную в правом верхнем углу страницы.