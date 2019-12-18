С января выдача новых PIN-кодов к ID-карте станет платной: придется заплатить 5 евро

"До сих пор эта услуга предлагалась бесплатно, но с 6 января за замену PIN-кодов будет взиматься госпошлина в размере 5 евро, а в зарубежных представительствах — 20 евро. Госпошлина покроет расходы, связанные с выдачей нового конверта с PIN-кодам, в том числе расходы на персонал, транспорт, хранение и прочее", — сказала комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

"Мы очень надеемся, что люди будут относиться к хранению своих PIN-кодов более бережно. Первый конверт с PIN-кодами выдается вместе с ID-картой или картой вида на жительство. В случае утери придется заплатить для получeния новых PIN-кодов госпошлину. Напоминаем, что ни в коем случае нельзя хранить PIN-коды в кошельке или сумке вместе с ID-картой, чтобы в случае утери или кражи документов никто не смог воспользоваться вашим документом в корыстных целях", — добавила Абрам.

С марта 2019 года владельцы карточек ID-карт могут получить новые PIN-коды только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. До этого данную услугу, правда, за деньги, предлагали и крупнейшие действующие в стране банки.