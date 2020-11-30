С января меняется номер инфотелефона Департамента шоссейных дорог

Начиная с 1 января меняется инфотелефон Департамента шоссейных дорог. Новым номером станет запущенный в марте этого года номер государственного инфотелефона 1247.
Как пояснил представитель департамент Райдо Рандмаа, переход вызван необходимостью сделать номер более запоминающимся (номер государственного инфотелефона уже знаком многим).
Переход на новый номер займет время. В переходный период будет действовать оба номера: старый 1510 и новый 1237. Звонки на 1237 бесплатные.
В течение января на дорогах будут заменены все инфотаблички, на которых укажут новый номер.
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