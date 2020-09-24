С владельцев грузовиков требуют крупный залог для оплаты спасательных работ на севшем на мель судне Viking Line

Соотвествующие запросы водителям разослала компания Viking Line. Требование основано на законе о мореплавании, в котором расписано распределение затрат. С владельцев легковых автомобилей компенсация не взимается.

Фуры с грузом были сняты с судна в порту Лонгнес на Аландских островах. Однако водители получат их обратно только после того, как грузовая компания оплатит залог, который пойдет на оплату спасательных работ.

Сумма залога в отдельных случаях достигает нескольких десятков тысяч евро.

На пароме находилось более сорока грузовых фур. Среди них и грузовик предпринимателя Марко Похья. Его фирме прислали счёт на 50 000 евро.

– Это узаконенное ограбление. Компания Viking Line взяла на себя транспортировку, и она также должна с честью доставить груз до места назначения, и не отправлять счета в ситуации, когда что-то случилось [судно село на мель], — считает Похья.