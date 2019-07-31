С туннелем Таллинн-Хельсинки не все так просто. Государство дало разработчику последний шанс

По оценке государства, разработчик до сих пор не сумел ответить на ряд существенных вопросов, связанных со строительством туннеля Таллинн-Хельсинки, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера министерство финансов направило занимающейся планировкой туннеля Finest Bay Area Development OÜ письмо и отметило, что количество имеющейся информации по-прежнему недостаточно для приятия решения о том, начинать спецпланировку или отклонить.
Одно из замечаний касается сроков окончания строительства. По плану Питера Вестербака, туннель будет готов к 2024 году. Министерство считает это невозможным, поскольку, например, одна только стратегическая оценка влияния на окружающую среду вместе с необходимыми исследованиями может занять три года. Также государство хочет видеть более точный анализ расходов-доходов, чтобы в случае заморозки проекта в море не осталась бы зиять дыра.
”Разработчику может показаться, что мы затягиваем, но нет, мы не затягиваем. Это важные вопросы”, — говорят в министерстве.
В министерстве отмечают, что речь идет о частной монополии, так что риски существенные. Также имеются расхождения по части экономической выгоды. Если Вестербака видит в качестве главной функции туннеля пассажирские перевозки, то правительство считает, что без грузовых перевозок ценность проекта будет существенно ниже. По мнению министерства, следует определиться и с шириной колеи, чего до сих пор не сделано.
Вопросы вызывает и привлечение китайских инвестора и строителя. Разработчик уже заключил с ними договор о намерениях, но его суть государству неизвестна.
Представитель OÜ Finest Bay Area Development Пауль Кюннап, партнер адвокатского бюро Sorainen, сказал изданию, что не стал бы определять полученное ими письмо как последний шанс. ”У нас нет никаких сомнений, что заданные вопросы уместны и разумны и нужно найти на них ответ”, — сказал он.
Кюннап отметил, что для того, чтобы ответить на некоторый вопросы, необходимо провести определенные действия (которые ими уже запланированы) с привлечением общественности, как это было сделано в Финляндии. ”Мы желаем, чтобы между государствами было сотрудничество, как это предусмотрено договором о сотрудничестве. Если эти процессы не начнутся, то мы не сможем сделать эти вещи. И это огорчает”, — сказал он.
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