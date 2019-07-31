С туннелем Таллинн-Хельсинки не все так просто. Государство дало разработчику последний шанс

Вчера министерство финансов направило занимающейся планировкой туннеля Finest Bay Area Development OÜ письмо и отметило, что количество имеющейся информации по-прежнему недостаточно для приятия решения о том, начинать спецпланировку или отклонить.



Tunneli asukoha määramiseks on tehtud proovipuurimisi. Võimalike trasside alla jääb graniitpõhi.



Одно из замечаний касается сроков окончания строительства. По плану Питера Вестербака, туннель будет готов к 2024 году. Министерство считает это невозможным, поскольку, например, одна только стратегическая оценка влияния на окружающую среду вместе с необходимыми исследованиями может занять три года. Также государство хочет видеть более точный анализ расходов-доходов, чтобы в случае заморозки проекта в море не осталась бы зиять дыра.



Tunneli kohale on kavandatud mitu tehissaart. Üks neist, The Island jääks Helsingist umbes 15 km kaugusele.



”Разработчику может показаться, что мы затягиваем, но нет, мы не затягиваем. Это важные вопросы”, — говорят в министерстве.

В министерстве отмечают, что речь идет о частной монополии, так что риски существенные. Также имеются расхождения по части экономической выгоды. Если Вестербака видит в качестве главной функции туннеля пассажирские перевозки, то правительство считает, что без грузовых перевозок ценность проекта будет существенно ниже. По мнению министерства, следует определиться и с шириной колеи, чего до сих пор не сделано.





Вопросы вызывает и привлечение китайских инвестора и строителя. Разработчик уже заключил с ними договор о намерениях, но его суть государству неизвестна.