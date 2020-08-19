С сентября Таллинн вводит дополнительные льготы на оплату детского сада

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, освобождением от платы за детский сад город, в первую очередь, хочет поддержать нуждающихся в помощи и поддержке родителей.
”Согласно законопроекту, начиная с сентября от платы за место в детском саду в полном объеме будут освобождены семьи, в которых доход на первого члена семьи меньше действующего размера минимальной заработной платы, а доход каждого последующего члена семьи не превышает 80% действующего размера минимальной заработной платы”, — пояснил Белобровцев, добавив, что до сих пор у родителей была возможность получать льготу в объеме до 80%.
”Новая система поможет людям с невысокой зарплатой, родителям-одиночкам и многодетным семьям. Это означает, что пособие будет направлено конкретным нуждающимся. Таким образом, ходатайствовать об освобождении от платы за место в детском саду сможет, например, родитель, в одиночку воспитывающий двоих детей и зарабатывающий менее 1500 евро”, — пояснил Белобровцев.
В полном объеме от платы за место в муниципальных детских садах Таллинна освобождаются родители детей, посещающих спецгруппы для детей с особыми образовательными потребностями. В любом случае, для получения освобождения от платы за место в детском саду родителю следует подать ходатайство в электронной среде info.haridus.ee или непосредственно в детском саду.
Вице-мэр добавил также, что хотя планируемое с первого сентября освобождение от платы за место в детском саду распространяется лишь на муниципальные детские сады, город намерен поддерживать и воспитанников частных детских садов.
”Уже к сентябрю мы собираемся передать в горсобрание законопроект, который позволит применять льготу и в отношении детей с особыми образовательными потребностями, посещающих частный детский сад. Кроме того, мы намерены покрывать расходы на питание детей, посещающих частные детские сады Таллинна”, — отметил Белобровцев, добавив, что размер пособия был бы таким же, как и в муниципальном детском саду.
В столичных детских садах и сейчас действует ряд льгот. В том числе, по-прежнему от платы за место освобождены многодетные семьи, если как минимум трое детей из одной семьи посещают муниципальный детский сад Таллинна. Всем воспитанникам муниципальных детских садов Таллинна обеспечено бесплатное питание.
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