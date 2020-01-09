С сегодняшнего дня в TransferWise можно совершать прямые платежные поручения

Клиенты, которые пользуются безграничным счетом TransferWise в английских фунтах или евро, теперь могут использовать прямые платежные поручения и не имея местного банковского счета в Великобритании или еврозоне.

Для людей, живущих и работающих за границей, осуществление ежемесячных платежей между различными странами и валютами станет еще проще, дешевле и удобнее, чем сейчас — будь то оплата членского взноса спортивного клуба, платежа по кредиту или счета за услугу мобильной связи.

По словам руководителя продукта TransferWise Ларса Трунина, прямые платежные поручения традиционно были услугой местных коммерческих банков, при использовании которой за отмененный платеж берется плата за услугу или еще хуже — поставщик услуги совершает платеж и тогда, если на счету отсутствуют необходимые средства и потом берет за это высокие проценты. ”Пользователь услуги TransferWise сразу будет уведомлен о том, что на счет стоит добавить деньги — до этого мы не осуществим перевод. Функция прямых платежных поручений облегчит жизнь всем тем, кто находится за границей и кому нужно оплачивать счета за жилье или студенческий кредит в своей родной стране”.