С сегодняшнего дня в Латвии понижен акциз на крепкий алкоголь

Решение о размере акциза на крепкий алкоголь после 29 февраля следующего года будет принято с учетом соглашений по поводу бюджета, а также будет зависеть от дискуссий между Латвией и Эстонией, которые необходимы для того, чтобы избежать соревнования двух стран, ранее заявлял журналистам руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс.

Причиной понижения акциза стало решение правительства Эстонии. Рийгикогу13 июня принял закон, согласно которому с 1 июля 2019 года на 25% понизился налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Решение было принято для того, чтобы снизить количество алкотуристов из Эстонии, которые покупают в Латвии алкоголь дешевле.