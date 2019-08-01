С сегодняшнего дня в Латвии понижен акциз на крепкий алкоголь

Сегодня, 1 августа, в Латвии акциз на крепкий алкоголь снижается на 15%. Поправки будут в силе до 29 февраля 2020 года, пишет mixnews.lv.
Решение о размере акциза на крепкий алкоголь после 29 февраля следующего года будет принято с учетом соглашений по поводу бюджета, а также будет зависеть от дискуссий между Латвией и Эстонией, которые необходимы для того, чтобы избежать соревнования двух стран, ранее заявлял журналистам руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс.
Причиной понижения акциза стало решение правительства Эстонии. Рийгикогу13 июня принял закон, согласно которому с 1 июля 2019 года на 25% понизился налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Решение было принято для того, чтобы снизить количество алкотуристов из Эстонии, которые покупают в Латвии алкоголь дешевле.
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