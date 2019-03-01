С сегодняшнего дня в Латвии начинают дорожать алкогольные напитки

Нынешнее повышение акцизного налога — не последнее, следующее ожидается через год — 1 марта 2020 года. Некоторые предприниматели ранее уже указывали, что такое повышение налоговых ставок не принесет ожидаемых миллионов евро в госбюджет, но будет способствовать теневой экономике, подорвет конкурентоспособность легальных налогоплательщиков и снизит покупательную способность населения.

Акциз не повысится только на полученные путем брожения напитки крепостью до 6 градусов. По подсчетам Службы госдоходов, цена пол-литровой бутылки пива крепостью 5 градусов в магазинах повысится на 2 цента, 0,75 литра вина — на 8 центов, 0,5 литра 40-градусной водки — на 41 цент.