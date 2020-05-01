С сегодняшнего дня снизился акциз на дизельное топливо
С1 мая акцизная ставка на дизельное топливо уменьшается с 493 евро до 372 евро на 1000 литров, что предположительно снизит розничную стоимость дизельного топлива примерно на 14 центов за литр.
С1 мая акцизная ставка на дизельное топливо уменьшается с 493 евро до 372 евро на 1000 литров, что предположительно снизит розничную стоимость дизельного топлива примерно на 14 центов за литр.
”Будем надеяться, что снижение акцизов как можно скорее и в полном объеме отразится на ценах на автозаправках. Это хороший шанс для продавцов топлива доказать, что слова не расходятся с делом, и цены действительно начнут снижаться”, — сказал министр финансов Мартин Хельме.
Он сказал, что в условиях охлаждения экономики это поможет людям сэкономить на транспортных расходах. Также это положительно скажется на экономике в целом, поскольку дизель является для многих предприятий важной производственной вводной. Надеется Хельме и на то, что люди станут меньше заправляться за пределами Эстонии и налоги вернутся в страну.
Наряду с акцизами на дизель снижается и ряд других топливных ставок, с ним связанных.
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