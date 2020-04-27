С сегодняшнего дня SEB предлагает платежный отпуск в упрощенном порядке

В конце прошлой недели банки, являющиеся членами Союза банков, договорились о единых правилах предоставления платежных отпусков как частным лицам, так и предприятиям. Целью соглашения является содействие максимально гибкому восстановлению экономики и домохозяйств Эстонии от чрезвычайной ситуации и гармонизации процесса получения платежного отпуска.
Для испытывающих временные трудности с платежами клиентов SEB с жилищными кредитами банк предлагает возможность отсрочить платежи по основной сумме кредита максимум на один год. Предприятиям или группе предприятий с кредитным лимитом на сумму до пяти миллионов евро предлагается платежный отпуск сроком до шести месяцев. Порядок платежного отпуска применяется к кредитным договорам, заключенным до 12 марта 2020 года, и предусматривает подачу ходатайства на платежный отпуск до 30 июня 2020 года. Новые упрощенные условия будут также применяться к клиентам, которые уже запросили платежный отпуск начиная с 12 марта этого года. В кредитном договоре заявителя, ходатайствующего о платежном отпуске в упрощенном порядке, изменяется только график платежей, все остальные условия договора остаются прежними.
”Коронавирус нанес удар не только по общественному здравоохранению, но и по экономике. На сегодняшний день почти 1600 частных клиентов и 400 бизнес-клиентов уже получили платежные отпуска в SEB. Как банк, мы стремимся к тому, чтобы поддержать наших частных и бизнес-клиентов, чтобы эстонские предприятия и домохозяйства могли достичь начала следующего экономического цикла с минимально возможными потерями, и, как страна вместе, мы смогли извлечь как можно большую выгоду от роста следующего экономического цикла. Банк SEB имеет прочную капитализацию, и мы готовы прийти на помощь своим клиентам в трудную минуту”, — сказал руководитель банка SEB Аллан Парик, комментируя возможности упрощенного предоставления платежных отпусков.
В марте SEB решил не выплачивать прошлогоднюю прибыль и использовать эти 100 миллионов на то, чтобы предоставить дополнительную финансовую поддержку как своим клиентам, так и экономике в целом. Для частного клиента процесс ходатайства о платежном отпуске и подписания заявления происходит в SEB полностью в электронном формате, и клиенту не требуется для этого посещать банковскую контору. Более подробную информацию о подаче ходатайства о платежном отпуске для частного клиента можно найти на домашней странице банка. Вся необходимая информация для получения кредитного отпуска имеется на домашней странице банка www.seb.ee.
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- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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