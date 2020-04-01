С сегодняшнего дня пенсия по старости вырастет на 45 евро

”В этом году начали внеочередное повышение пенсий для снижения рисков бедности среди пенсионеров по старости и их благополучия. Вместе с индексацией и внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости поднимется на 45 евро. Также важно, что внеочередное повышение пенсий в этом году поможет ускорить рост пенсий и в последующие годы”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Пенсия человека с 44-летним стажем вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.

Базовая часть пенсии после индексации составит 208,5 евро и годовая оценка — 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 7 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 208,5 евро до 215,5 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии выплатят в эту пятницу.

Пенсия по старости с 15 годами стажа — 322,073

Пенсия по старости с 30 годами стажа — 428,63

Пенсия по старости с 40 годами стажа — 499,67

Пенсия по старости с 44 годами стажа — 528,09

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 12 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.