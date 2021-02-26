С сегодняшнего дня начинается возврат переплаченного подоходного налога

Возврат переплаченного подоходного налога лицам, представившим декларации о доходах на бумажных носителях, начнется с 19 марта. НТД вернет переплаченный подоходный налог не позднее 1 октября. Скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени подачи декларации. На данный момент налоговое решение принято почти в отношении 30 тысяч человек.

По состоянию на сегодняшнее утро было подано 493 000 деклараций о доходах и 420 450 человек ожидают возврата подоходного налога в сумме 154 миллионов евро. На основании представленных к настоящему времени деклараций доплатить подоходный налог следует 24 970 лицам на общую сумму 13 миллионов евро. Второй год, представляя декларацию о доходах, возвращаемые деньги можно сразу же направить на благотворительность. Этой возможностью воспользовались 2500 человек на общую сумму 109 000 евро.

В связи с тем, что в Таллинском бюро обслуживания по-прежнему стоят очереди, руководитель услуг НТД, оказываемых физическому лицу, Грете Урбел рекомендует не приходить в бюро для подачи декларации о доходах, и при необходимости, отложить посещение на несколько недель. ”Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до 30 апреля”, сказала Урбел. ”Просим людей оказывать помощь своим пожилым родственникам при подаче декларации о доходах в среде э-услуг е-МТА.”

При возникновении вопросов, прежде всего найдите информацию на нашем веб-сайте www.emta.ru, или напишите электронное письмо eraklient@emta.ee, или позвоните по телефону 880 0811.

Срок подачи декларации — 30 апреля. Если подоходный налог подлежит доплате, то его необходимо уплатить до 1 октября.