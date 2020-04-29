С сегодняшнего дня на заправках Circle K можно купить соответствующее нормам летнее топливо

”Для Circle K качество моторного топлива является наиболее важным фактором, и мы своевременно выполняем требование о начале продажи летнего бензина”, — сказал начальник отдела ценообразования Circle K Индрек Сасси. ”Бензин с соответствующим давлением пара был доступен на нефтеперерабатывающих заводах, снабжающих Эстонию, с середины марта, и наш опыт показывает, что утверждения о трудностях с получением летнего бензина с нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности”.

На сегодняшний день большинство заправочных станций Circle K уже перешли на летнее топливо, которое обеспечивает более плавную работу двигателя и меньший расход топлива по сравнению с зимним. Сегодня и завтра будут осуществлены последние поставки на станции, и тогда в сети Circle K будет доступен только летний бензин.

Министр окружающей среды в постановлении нр 73 от 20.12.2016 установил требования к моторному топливу, согласно которым начиная с 1-го мая на заправочных станциях должно продаваться летнее топливо с максимальным давлением паров 70 кПа. Давление пара характеризует испарительные свойства бензина. Двигатель автомобиля плохо запускается, если давление паров слишком низкое или высокое. Показатель давления паров бензина летом должен составлять от 46 до 70 кПа, а зимой — от 65 до 95 кПа.

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