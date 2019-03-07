07.03.2019, 09:20

С сегодняшнего дня можно воспользоваться услугами аптекаря не выходя из дома


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Benu apteek приняла в использование платформу видеоконсультаций Minudoc, которая позволяет получить быстро и качественно услугу консультации аптекаря в то время и в том месте, которые наиболее подходят клиенту.

Новая услуга позволяет не покидая рабочего места или не выходя из дома получить профессиональный совет аптекаря по части использования лекарств, их применения, о действующем лекарственном веществе, возможных побочных действиях и пр. Плюс к вышеперечисленному, эта бесплатная услуга позволяет задать уточняющие вопросы о медикаментах и проконсультироваться о товарах косметологии. ”Это экономит время клиента, исключает ожидание в очереди и гарантирует персональную беседу без давления временем, что в аптеке несколько сложно осуществить. Совета можно спросить и по деликатным темам, что для клиента было бы затруднительно сделать в аптеке, где это могут услышать посторонние”, — описывает руководитель по развитию аптечных услуг Benu Мария Отса.

По словам члена правления Minudoc OÜ Тармо Пихля, в мире все больше эта практика принимается аптекарями и виртуальные клиники являются довольно распространенным явлением, благодаря чему растет эффективность расходования средств и обеспечивается лучшая доступность помощи в сфере здравоохранения. ”Поскольку речь идет и динамичной среде, то через этот можно осуществить сотни тысяч визитов. Сегодня для консультации необходимо забронировать время, но мы следим за динамикой спроса и при ее достаточности взвешиваем возможность предлагать клиентам и мгновенную консультацию”, — пояснил Пихль.

Доступ к этой бесплатной аптечной услуге можно получить как на странице Benu, так и по адресу www.minudoc.ee, где необходимо выбрать услугу аптекаря. На странице клиенту будет необходимо аутентифицировать себя, выбрать подходящее свободное время и описать вопрос, ответ на который нужно получить. При приближении времени клиенту придет напоминание и аптекарь начнет общаться с пациентом в чате или же при необходимости можно перейти и на видеочат.

Для разрешения серьезных проблем со здоровьем в платформе Minudoc доступны и семейные врачи, которые получают доступ к дигитальной истории болезни клиента и через это смогут предложить качественный совет по лечению, а также при необходимости могут продлить рецепты. Семейные врачи могут помочь в случае температуры, болей в горле, кашля, кишечных вирусов, головной боли и при других жалобах. Также можно попросить пояснений по части результатов анализов и советов о плане лечения. Консультирование со стороны семейных врачей будет проходить и по вечерам, и на выходных днях, благодаря чему теперь можно продлить рецепт или же получить консультации и вне обычного времени приема семейным врачом.

Также платформа Minudoc предлагает консультации по вопросам дерматологии, физиотерапии, психологии, педиатрии, материнства, логопедии, питания и других сфер здравоохранения.

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