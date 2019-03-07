С сегодняшнего дня можно воспользоваться услугами аптекаря не выходя из дома

Доступ к этой бесплатной аптечной услуге можно получить как на странице Benu, так и по адресу www.minudoc.ee, где необходимо выбрать услугу аптекаря. На странице клиенту будет необходимо аутентифицировать себя, выбрать подходящее свободное время и описать вопрос, ответ на который нужно получить. При приближении времени клиенту придет напоминание и аптекарь начнет общаться с пациентом в чате или же при необходимости можно перейти и на видеочат.

Для разрешения серьезных проблем со здоровьем в платформе Minudoc доступны и семейные врачи, которые получают доступ к дигитальной истории болезни клиента и через это смогут предложить качественный совет по лечению, а также при необходимости могут продлить рецепты. Семейные врачи могут помочь в случае температуры, болей в горле, кашля, кишечных вирусов, головной боли и при других жалобах. Также можно попросить пояснений по части результатов анализов и советов о плане лечения. Консультирование со стороны семейных врачей будет проходить и по вечерам, и на выходных днях, благодаря чему теперь можно продлить рецепт или же получить консультации и вне обычного времени приема семейным врачом.

Также платформа Minudoc предлагает консультации по вопросам дерматологии, физиотерапии, психологии, педиатрии, материнства, логопедии, питания и других сфер здравоохранения.