С сегодняшнего дня ISS Eesti работает под новым именем Stell

Директор по продажам и закупкам Stell Маргус Вяллинг отметил, что Stell — единственная компания, предлагающая на эстонском рынке клиентам комплексное решение в области управления недвижимостью, которое помимо обычных услуг уборки и обслуживания включает широкий спектр вспомогательных услуг. ”Наша цель — создать для своих партнеров комфортную и качественную жилую и рабочую среду, чтобы они смогли сфокусироваться на своей основной деятельности. Уборка, ремонт или управление техносистемами, бухгалтерская или правовая помощь, подготовка собраний или снабжение офисами напитками и закусками — все это клиент может предоставить нам. Мы также стараемся постоянно развивать свои услуги. Мы являемся пионерами инноваций в своем секторе — например, для уборки снега используем изобретенных в Эстонии роботов-снегоуборщиков Lumebot”, — пояснил Вяллинг.

Смена бренда не приведет к изменениям в руководстве предприятия, а персонал продолжит работу в нынешнем составе. ”Бренд ISS, разумеется, очень силен в мировых масштабах, но его силу обеспечили, прежде всего, работающие в предприятиях концерна люди, профессиональная и качественная услуга, а также хорошие отношения с клиентами. Во имя создания и сохранения этих ценностей предприятие и работало все 25 лет своей деятельности — в будущем в этом плане ничего не изменится”, — заверил Силламаа.

Подготовка к смене бренда осуществлялась в течение полугода. Первыми на торжественном мероприятии 16 января с брендом Stell познакомятся крупнейшие клиенты, партнеры и работники предприятия.

История Stell в Эстонии началась в 1995 году с учреждения фирмы ESS Puhastusteenused. Последние 15 лет компания входила в ISS — один из крупнейших в мире концернов предприятий, оказывающих услуги уборки и управления. Сегодня предприятие обеспечивает работой 1500 человек, обслуживает около 400 бизнес-клиентов (свыше 800 адресов), а также более 300 квартирных товариществ, в которые входят 20 000 по всей Эстонии. Среди клиентов Stell торговые сети, образовательные учреждения, владельцы крупных офисных и производственных зданий. Представительства компании можно найти в Таллинне, Пярну, Йыхви, Тарту, Вильянди, Курессааре и Хаапсалу.