С пятницы на всех заправках Olerex в продажу поступит летний бензин

Продавец топлива Olerex с 1 мая на всех своих заправочных станциях приступит к продаже летнего моторного бензина несмотря на разрешение Европейской комиссии продлить сроки продажи зимнего бензина до 1 июля.
”Компания Olerex считалась с тем, что начнет продавать летний моторный бензин с 1 мая, как это и предусмотрено законом. На этой неделе Olerex заменит зимний бензин на летний на всех заправочных станциях и повсеместно обеспечит доступность летнего моторного бензина с 1 мая”, — пообещал руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин.
В связи со снижением потребления моторного бензина во всей Европе Европейская комиссия приняла решение, позволяющее странам-членам продавать зимний моторный бензин на два месяца дольше обычного — до конца июня.
”Нынешняя весна в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, оказалась особенной. Люди не ездят в обычном объеме и у многих продавцов топлива могли скопиться большие запасы зимнего моторного бензина. Поэтому Союз топливных фирм Эстонии внес Министерству окружающей среды предложение продлить разрешение на продажу зимнего бензина до конца мая”, — пояснил Шафростин.
”Несмотря на это Olerex заменит на своих заправках зимний бензин на летний, чтобы потребители имели возможность заправляться летним бензином, расход которого по сравнению с зимним ниже”, — добавил Шафростин.
В Эстонии с 1 мая по 30 сентября действует требование продавать на заправочных станциях летний моторный бензин с давлением паров в пределах 46-70 кПа. Бензин с более низким давлением паров в теплое время года обеспечивает более стабильную работу автомобильного мотора, предотвращает образование паровых пробок, выделяет в воздух меньше органических соединений и расходуется экономнее, чем топливо с зимним давлением паров.
В розничную топливную сеть Olerex входит 97 станций полного обслуживания и заправочных станций по всей Эстонии. Основанная в 1994 году компания Olerex на 100 процентов основана на эстонском капитале и обеспечивает работой около 800 человек. Являясь предприятием, оказывающим жизненно важную услугу, помимо топлива Olerex обеспечивает клиентов основными продовольственными и бытовыми товарами по ценам обычных магазинов.
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