29.01.2021, 11:10

С понедельника работодатели могут подавать ходатайства о компенсации зарплаты. Размер пособия увеличился


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Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

Касса по безработице компенсирует расходы на рабочую силу работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была значительно нарушена. Поскольку ограничения были продлены, то размер компенсации также будет больше, чем изначально планировалось.

Касса по безработице компенсирует расход на заработную плату тем предпринимателям, у которых есть работники в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, и деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была с 28 декабря по 31 января значительно нарушена. Пособие на заработную плату выплачивается коммерческому товариществу, филиалу иностранного коммерческого товарищества, недоходному объединению, целевому учреждению или физическому лицу-предпринимателю.

Ходатайства о пособии можно подавать через портал e-töötukassa c 1.02.2021 по 28.02.2021.

Компенсация будет выплачиваться за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года по данным Регистра трудовых отношений было в Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Размер компенсации составит расходы на заработную плату этих работников за ноябрь в 1,5-кратном размере, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей (FIE) составит 876 евро.

Правительство Республики утвердило поддержку тех предприятий, на деятельность которых напрямую повлияли установленные ограничения. О пособии смогут ходатайствовать предприятия и физические лица-предприниматели, основная сфера деятельности которых в соответствии с Эстонским классификатором видов экономической деятельности (EMTAK) была обозначена следующим образом:

  • ”Размещение и общественное питание” — коды 55–56;
  • ”Информация и связь” — коды 5914 и 59141;
  • ”Административные и вспомогательные виды деятельности” — коды 7990, 79901, 8230 и 82301;
  • ”Образование” — коды 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 и 85599;
  • ”Здравоохранение и социальное обеспечение” — коды 86905;
  • ”Искусство, развлечение и досуг” — коды 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 и 93299 или
  • ”Иные обслуживающие виды деятельности” — код 96041.


У предприятий, которые соответствуют условиям получения пособия, начиная с понедельника на портале e-töötukassa находятся заполненные данными работников заявления. Работодатель сможет выбирать, на каких работников он хочет получить компенсацию расходов на заработную плату. Инструкцию по заполнению ходатайства можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Перед тем как подать заявление, нужно ознакомиться с условиями получения пособия, например, работника, на которого запрашивается компенсация, нельзя будет в течение месяца сократить. Также у предприятия не должно быть задолженности по налогам, или она должна быть рассрочена.

Пособие будет перечислено на счет предпринимателя, выплаты начнутся не позднее 14.02.2021.

Дополнительная информация о пособии ЗДЕСЬ или по инфотелефону 15501.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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