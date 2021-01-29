С понедельника работодатели могут подавать ходатайства о компенсации зарплаты. Размер пособия увеличился

Касса по безработице компенсирует расход на заработную плату тем предпринимателям, у которых есть работники в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, и деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была с 28 декабря по 31 января значительно нарушена. Пособие на заработную плату выплачивается коммерческому товариществу, филиалу иностранного коммерческого товарищества, недоходному объединению, целевому учреждению или физическому лицу-предпринимателю.

Ходатайства о пособии можно подавать через портал e-töötukassa c 1.02.2021 по 28.02.2021.

Компенсация будет выплачиваться за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года по данным Регистра трудовых отношений было в Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Размер компенсации составит расходы на заработную плату этих работников за ноябрь в 1,5-кратном размере, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей (FIE) составит 876 евро.

Правительство Республики утвердило поддержку тех предприятий, на деятельность которых напрямую повлияли установленные ограничения. О пособии смогут ходатайствовать предприятия и физические лица-предприниматели, основная сфера деятельности которых в соответствии с Эстонским классификатором видов экономической деятельности (EMTAK) была обозначена следующим образом:

”Размещение и общественное питание” — коды 55–56;

”Информация и связь” — коды 5914 и 59141;

”Административные и вспомогательные виды деятельности” — коды 7990, 79901, 8230 и 82301;

”Образование” — коды 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 и 85599;

”Здравоохранение и социальное обеспечение” — коды 86905;

”Искусство, развлечение и досуг” — коды 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 и 93299 или

”Иные обслуживающие виды деятельности” — код 96041.



У предприятий, которые соответствуют условиям получения пособия, начиная с понедельника на портале e-töötukassa находятся заполненные данными работников заявления. Работодатель сможет выбирать, на каких работников он хочет получить компенсацию расходов на заработную плату. Инструкцию по заполнению ходатайства можно посмотреть ЗДЕСЬ.