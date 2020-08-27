С понедельника изменяется расписание движения автобусов в Тарту и открывается новая линия

Вместо имеющихся кольцевых линий 9 и 9A начинает движение новая линия № 9, маршрут которой в большей части совпадает с маршрутами прежних кольцевых линий. Помимо этого, автобусы новой линии будут останавливаться при движении в сторону центра города на остановке Туру, а при движении в сторону Аннелинн на остановке AHHAA, предоставляя пассажирам лучший доступ к открытому рынку.

С 31 августа у всех линий изменяются времена отправления, а у некоторых сокращаются интервалы между отправлениями автобусов. Дневные отправления линий № 1, 2 и 4 по рабочим дням будут происходить через каждые 10 минут. Утренние и вечерние отправления, а также отправления в выходные дни происходят через каждые 20 минут. Дневные отправления линии № 6 по рабочим дням будут происходить через каждые 15 минут, а в выходные дни — через каждые 20 минут. Утренние и вечерние отправления по рабочим дням — через каждые 20 минут и в выходные дни — через каждые 30 минут. Линия № 5 снова начинает движение с часовым интервалом.

Подробную информацию об изменениях можно посмотреть в планировщике по адресу https://web.peatus.ee/. Изменения в расписании будут вывешены также на автобусных остановках, опубликованы в интернете и поступающих в продажу брошюрах с новым расписанием.

По-прежнему актуальна просьба ко всем пассажирам автобусов соблюдать правила безопасности в связи с распространением коронавируса. В автобусах городских линий установлены средства для дезинфекции рук, и пассажирам рекомендуется носить маски.