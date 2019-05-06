С помощью Yandex.Money можно теперь платить в любых магазинах Эстонии

Расплачиваться с помощью Yandex.money можно в любом магазине мира с помощью мобильного телефона у которого установлено соответсвующее мобильное приложение. Не нужно сканировать никакие QR-коды — вы прикладываете мобильный телефон к кассе, как бесконтактную банковскую карту, и сразу проходит оплата.

Так же можно осуществлять перевод из кошелька на любую банковскую карту в мире с моментальным зачислением денег. Приложение уже давно действует в России и теперь с появлением агента по идентификации в Эстонии и жители Эстонии могут воспользоваться всеми возможностями сервиса.

Приложение Yandex.Money доступно для скачивания в Apple Store и Google Play. Как отмечается в пресс-релизе, такую возможность не предоставляет ни один банк в Эстонии.

Положить деньги в виртуальный кошелек можно с банковской карты, банковским переводом, перечислением из других электронных кошельков. С выходом сервиса Яндекс.деньги за пределы России сервис стал мультивалютным.

В телефоне можно настроить двухфакторную аутентифиацию для абсолютной безопасности платежей. Чтобы пользоваться этой услугой необходимо пройти процедуру идентификации Яндекс кошелька.