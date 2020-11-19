С помощью mTasku теперь можно делать постоянные пожертвования

Чтобы оформить постоянное пожертвование в желаемый благотворительный фонд, необходимо добавить цифровую карту пожертвований определенного фонда в mTasku и выбрать для этой карты ”Постоянное пожертвование”. Можно выбрать сумму, частоту и срок, на который пользователь желает оформить постоянное пожертвование.

”Мы получили много отзывов от благотворительных фондов о том, что регулярные пожертвования являются для них наиболее важным источником поддержки. Благодаря этому фонды имеют возможность помогать нуждающимся, которым помощь требуется ежедневно, а не только в рамках одной кампании. Поэтому мы решили добавить в mTasku возможность делать постоянное пожертвование. Теперь можно оформить постоянное пожертвование в благотворительный фонд, близкий вашему сердцу, прямо в своем смартфоне”, — сказала Елена Паст, руководитель сферы mTasku Telia Eesti.

На сегодняшний день в mTasku добавлены цифровые карты пожертвований пары десятков благотворительных фондов. Церковный фонд (SA EELK Toetusfond) первым из них получил возможность постоянных платежей.

По словам Катри Гайлит, исполнительного директора Церковного фонда, среда пожертвований фонда в мобильном телефоне используется в 5 раз чаще, чем в веб-браузере на компьютере. ”Мы хотим в сотрудничестве с mTasku предложить более удобное, быстрое и современное решение для пожертвований. Постоянные пожертвования очень важны для фонда, и мы рады, что можем первыми в сотрудничестве с Telia предложить возможность пожертвования пользователям mTasku”.

В ближайшее время будет добавлена возможность делать постоянные пожертвования в Детский фонд клиники Тартуского университета, Эстонский фонд Агренска, Эстонскую ассоциацию детских деревень SOS, Varjupaikade MTÜ, фонд ”Школа без травли” и ряд других благотворительных организаций.

”Мы считаем очень похвальным то, что mTasku предлагает людям простой и удобный способ сделать доброе дело. Мы всесторонне приветствуем новость о том, что теперь можно стать постоянным жертвователем через mTasku. Постоянные пожертвования имеют для нас особую ценность, потому что они помогают нам планировать нашу работу стратегически и в долгосрочной перспективе”, — добавила Инги Михкельсо, руководитель отдела сотрудничества фонда ”Школа без травли”.