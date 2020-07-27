С помощью Luminor кредиты крупной девелоперской фирмы возвращены в Эстонию

Действующая в Эстонии и владеющая коммерческой недвижимостью компания Capfield OÜ, за счёт полученного от Luminor кредита в основном погашает прежний кредит, полученный от Nordea. Кредит Capfield обеспечен портфелем принадлежащих компании торговых центров, общей стоимостью до 183 миллионов евро.

Руководитель подразделения корпоративного банкинга Luminor Моника Каллас сказала, что для Luminor это важный стратегический сегмент недвижимости. ”Рыночная позиция Capfield сильна, несмотря на коронавирусную пандемию. Принадлежащие компании центры находятся в хорошем состоянии, с отличным местоположением, разнообразным портфелем и сильными якорными арендаторами. Поддержка компаний является одним из приоритетов Luminor, и через Capfield мы также косвенно поддерживаем арендаторов торговых центров”, — сказала Каллас. Помимо кредита, компании также предлагается полный пакет банковских услуг Luminor.

Генеральный директор компании Capfield Рубен Горнишев был рад, что один из ведущих банков Эстонии доверяет им и считает, что центры, управляемые компанией, являются сильными и устойчивыми даже в нынешней нестабильной рыночной ситуации. ”Портфель Capfield прошёл тщательную проверку на прочность при выдаче этого кредита. Это говорит о том, что благодаря активному управлению центрами, мы принимали правильные решения. Это также знак доверия к нашим арендаторам, чью силу и целеустремлённость высоко ценим как мы, так и Luminor”, — добавил он.

Компания Capfield OÜ — девелопер и владелец коммерческой недвижимости, работающий в Эстонии. В его портфель входят Tondi Selver, Lasnamäe Bauhaus, Pärnu Maxima XXX, Mustakivi Prisma, Nautica Keskus, Lasnamäe Centrum и другие.