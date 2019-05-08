08.05.2019, 21:45

С наступлением весны на дорогах все чаще появляются дикие животные — особенно косули


rus.delfi.ee
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С наступлением весны на дорогах все чаще появляются дикие животные — особенно косули
Foto: PZU

Весной водители зачастую заметно расслабляются после темных зимних месяцев с грязными и скользкими дорогами. Не стоит, однако, забывать о том, что с приходом тепла повышается активность диких животных. Если обычно столкновение с диким животным приводит к ущербу порядка 2000 евро, то в апреле имели место два более серьезных происшествия, когда водители не смогли избежать столкновения с неожиданно выбежавшими на дорогу косулями.

”Каждую весну стоит напоминать водителям, что на загородных дорогах следует следить и за обочинами, поскольку активность животных повышается. Наша статистика демонстрирует, что чаще всего перед машинами оказываются проворные косули”, — пояснил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне. По данным PZU за последний год примерно 60-70% всех аварий с участием диких животных были связаны с косулями.

Наиболее серьезные происшествия в PZU в апреле были связаны именно с наездом на косуль. Например, в одном случае косуля выбежала на дорогу перед автомобилем Škoda Superb, ремонт передней части которого стоил более 5600 евро, а во втором случае в аварию попал внедорожник BMW X5, стоимость ремонта которого превысила 6600 евро. Помимо косуль на дороге перед машинами оказываются кабаны, лоси и зайцы. Также имел место случай, когда под машину попал внезапно взлетевший с обочины аист.

По словам Танне, к предупреждающим о животных на дороге знакам следует относиться серьезно и ограничивать скорость — особенно в сумерках и на узких дорогах с плохой видимостью. Кроме того, избежать несчастного случая помогут следующие элементарные советы:

- Лобовое стекло и фары автомобиля должны быть чистыми, чтобы дорогу и ее окружение было лучше видно. Стоит сменить и износившиеся за зиму дворники.

- Качественная резина в хорошем состоянии обеспечивает более короткий тормозной путь в любую погоду.

- Если вы издалека заметили переходящее дорогу животное, стоит снизить скорость — за одним животным может последовать второе, или даже целое стадо.

- Если в результате столкновения с животным пострадали люди следует незамедлительно позвонить в службу спасения по номеру 112. В прочих случаях о случившемся нужно сообщить своей страховой компании, а если пострадало или погибло животное, следует позвонить по дежурному номеру Инспекции окружающей среды 1313.

- Если водитель не уверен, сбил ли он дикое животное, и не может обнаружить животное на месте происшествия или в его окрестностях, о случившемся все же стоит сообщить полиции.

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