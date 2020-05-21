21.05.2020, 21:55

С начала апреля предприниматели при поддержке KredEx получили 61 млн евро кредитов


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С начала апреля предприниматели при поддержке KredEx получили 61 млн евро кредитов
Unsplash

С начала апреля до середины мая в KredEx в рамках антикризисных мер было подано 132 прямых кредитных ходатайства и 75 ходатайств о поручительстве, отвечающих требованиям. С учетом обычных услуг всего было подано 276 ходатайств о кредите и поручительстве. Всего заключено 143 кредитных договора на общую сумму 61 миллион евро; кроме того, для 167 договоров поручительства были оформлены платежные отпуска.

Цель чрезвычайных поручительств и кредитов KredEx — облегчить для предпринимателей временные трудности с ликвидностью, вызванные вспышкой коронавируса. KredEx предлагает чрезвычайное поручительство совместно с банками начиная с конца марта, а ходатайства о чрезвычайных кредитах принимаются с 3 апреля.

”Мы должны обеспечить, чтобы предприятия получили кредиты и кредитные поручительства как можно скорее и по благоприятной процентной ставке, — сказал министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием. — Только с помощью открытого, эффективного и равного для всех процесса мы добьемся наилучших результатов в поддержании предприятий Эстонии”, — добавил он.

Всего было подано 132 ходатайства о чрезвычайном прямом кредите на общую сумму 260 миллионов евро; среди них — два ходатайства на сумму 137 миллионов евро, которые рассматриваются как проекты государственной важности. На сегодняшний день заключено 22 кредитных договора на сумму 8,5 миллиона евро. Приняты решения по 57 ходатайствам, из которых положительный ответ дан по 41 ходатайству на общую сумму кредита в 122 млн евро.

В KredEx поступило 75 ходатайств о чрезвычайном поручительстве, при этом общая сумма кредитов составила 77 миллионов евро. Из их числа заключено 52 кредитных договора на сумму 33 миллиона евро, а договоров поручительства KredEx оформлено на сумму 19 миллионов евро. KredEx за этот период также оформил платежные отпуска для 167 договоров поручительства.

В рамках обычных услуг KredEx подано 73 ходатайства о кредите и поручительстве на общую сумму в 21 миллион евро. Из них заключено 70 кредитных договоров на сумму 20 миллионов евро, общая сумма договоров поручительства KredEx составила 8 миллионов евро.

По словам председателя правления KredEx Лехара Кютта, следует ждать быстрого роста числа ходатайств и выданных кредитов. ”Мы ежедневно общаемся с предпринимателями, чтобы ознакомить их с условиями мер, и, по нашим прогнозам, число заключенных договоров в ближайшие недели резко вырастет, в особенности благодаря росту осведомленности как среди предпринимателей, так и среди партнеров KredEx, — рассказал председатель правления KredEx. — Выдача кредитов началась совсем недавно, потому что начать заключать кредитные договоры мы смогли только в начале мая, после того, как заключили с государством договор о финансировании.

К сожалению, в плане прямого кредита KredEx большая часть поданных ходатайств не отвечает условиям меры, поэтому они получают отказ. Основная причина отрицательного ответа — в том, что трудности предпринимателя не вызваны вспышкой коронавируса и не являются временными. К примеру, проблемы у предпринимателя возникли еще до чрезвычайного положения либо долговая нагрузка непосильна для предпринимателя, — пояснил Кютт. — Поручительство и кредит не являются безвозвратным пособием, а предназначаются лишь в качестве облегчения временной, вызванной коронакризисом потребности в ликвидности, и услуга предполагает, что предприниматель будет в состоянии погасить это обязательство”.

Среди недостатков поданных ходатайств руководитель KredEx также называет случаи, когда ходатайство об инвестиционном кредите подают предприятия в начальной фазе развития с оптимистичными прогнозами, низким уровнем собственного капитала и со слабыми результатами предыдущей хозяйственной деятельности или вовсе без них, в связи с чем и получают отрицательный ответ на ходатайство. Как кредитор KredEx должен убедиться, что предприниматель будет в состоянии обслуживать обязательство за счет денежного потока своей основной деятельности.

”Перед подачей ходатайства обязательно следует пересмотреть все условия меры помощи, при необходимости прочитать часто задаваемые вопросы, при использовании поручительства — сперва переговорить с представителем своего банка и при необходимости обратиться по вопросам, касающимся мер, в KredEx, — отметил Лехар Кютт. — Общую информацию об антикризисных мерах, адресованных предпринимателям, дают и уездные центры развития”.

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