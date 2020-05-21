С начала апреля предприниматели при поддержке KredEx получили 61 млн евро кредитов

Цель чрезвычайных поручительств и кредитов KredEx — облегчить для предпринимателей временные трудности с ликвидностью, вызванные вспышкой коронавируса. KredEx предлагает чрезвычайное поручительство совместно с банками начиная с конца марта, а ходатайства о чрезвычайных кредитах принимаются с 3 апреля.

”Мы должны обеспечить, чтобы предприятия получили кредиты и кредитные поручительства как можно скорее и по благоприятной процентной ставке, — сказал министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием. — Только с помощью открытого, эффективного и равного для всех процесса мы добьемся наилучших результатов в поддержании предприятий Эстонии”, — добавил он.

Всего было подано 132 ходатайства о чрезвычайном прямом кредите на общую сумму 260 миллионов евро; среди них — два ходатайства на сумму 137 миллионов евро, которые рассматриваются как проекты государственной важности. На сегодняшний день заключено 22 кредитных договора на сумму 8,5 миллиона евро. Приняты решения по 57 ходатайствам, из которых положительный ответ дан по 41 ходатайству на общую сумму кредита в 122 млн евро.

В KredEx поступило 75 ходатайств о чрезвычайном поручительстве, при этом общая сумма кредитов составила 77 миллионов евро. Из их числа заключено 52 кредитных договора на сумму 33 миллиона евро, а договоров поручительства KredEx оформлено на сумму 19 миллионов евро. KredEx за этот период также оформил платежные отпуска для 167 договоров поручительства.

В рамках обычных услуг KredEx подано 73 ходатайства о кредите и поручительстве на общую сумму в 21 миллион евро. Из них заключено 70 кредитных договоров на сумму 20 миллионов евро, общая сумма договоров поручительства KredEx составила 8 миллионов евро.

По словам председателя правления KredEx Лехара Кютта, следует ждать быстрого роста числа ходатайств и выданных кредитов. ”Мы ежедневно общаемся с предпринимателями, чтобы ознакомить их с условиями мер, и, по нашим прогнозам, число заключенных договоров в ближайшие недели резко вырастет, в особенности благодаря росту осведомленности как среди предпринимателей, так и среди партнеров KredEx, — рассказал председатель правления KredEx. — Выдача кредитов началась совсем недавно, потому что начать заключать кредитные договоры мы смогли только в начале мая, после того, как заключили с государством договор о финансировании.