С марта интернет-банк Swedbank больше не будет поддерживать браузер Internet Explorer

”Веб-браузер Internet Explorer был выпущен четверть века назад, но сегодня лишь немногие клиенты Swedbank заходят в интернет-банк через Internet Explorer. Компания Microsoft объявила, что к лету 2021 года прекратит поддержку IE. Поэтому мы также прекратим поддержку Internet Explorer в наших системах, и с марта интернет-банк Swedbank больше не будет доступен через IE”, — прокомментировала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

С марта Swedbank рекомендует использовать веб-браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge для входа в интернет-банк Swedbank, а также для идентификации и осуществления платежей на других веб-сайтах.

Инструкции по установке Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge можно найти здесь.